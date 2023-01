Mróz, deszcz i śnieg, wichury do 70 km/h i stanie się jeszcze to! Niepokojące prognozy na Trzech Króli [Prognoza IMGW na 6.01.2022]

Do którego regionu dotrze śnieg?

Pogoda dla Polski IMGW 7.01.2023 r.

Jak informuje IMGW, w sobotę (7 stycznia) wschodnia i południowa część Europy będą pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie głęboki niż z ośrodkiem nad Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. - Polska pozostawać będzie w zasięgu rozległej zatoki niżowej wraz z układem frontów atmosferycznych, która powoli będzie się wypełniać i przemieszczać na wschód - informuje IMGW. Napływa ciepła, polarna, morska masa powietrza, jednak początkowo nad wschodnią Polską pozostawać będzie chłodna, polarna kontynentalna masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

W sobotę (7 stycznia) w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu. We wschodniej Polsce spadnie śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem oraz deszcz. Uwaga na mgły, które początkowo na zachodzie, w centrum i na południu kraju mogą się pojawić i ograniczyć widzialność do 300 metrów. Na północnym-wschodzie Polski lokalnie możliwe są też opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Duża różnica temperatur na przestrzeni całego kraju. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr, wiejący z kierunków południowych.

