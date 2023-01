Potężny atak zimy nastąpi w długi weekend. Pogoda ma dla nas śnieżyce i szklankę na drogach

Początek stycznia 2023 roku w Polsce pozwalał zapomnieć, że mamy kalendarzową zimę. Nie oznacza to, że słynąca z mroźnych temperatur i śniegu pora roku postanowiła odpuścić. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazał, że podczas długiego weekendu różnice na termometrach będą wynosiły nawet kilkanaście stopni! Najbliższe kilkadziesiąt godzin nie będzie należało do spokojnych. - Do załamania pogody dojdzie akurat na początku długiego weekendu, kiedy wielu z nas będzie się udawać w podróż, aby wypocząć poza miejskim zgiełkiem. Kierowcy powinni się liczyć z trudnymi warunkami atmosferycznymi i drogowymi - czytamy na stronie twojapogoda.pl.

Pogoda na długi weekend 6-8 stycznia 2023. Śnieg, szklanka na drogach i chodnikach

IMGW potwierdza, że w piątek (6 stycznia 2023 r.) trzeba być gotowym na opady śniegu. Na zachodzie i południu dominować będzie deszcz, ale w centrum, na północy i na wschodzie biały puch wyraźnie zmieni klimat. - Pod koniec dnia na wschodzie kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na północy może spaść około 5 cm śniegu - informują synoptycy Instytutu. Uważajmy zwłaszcza na drogach i chodnikach!

6 stycznia zaobserwujemy potężne zróżnicowanie temperatur - od -7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około 8 na zachodzie. W nocy z piątku na sobotę (6/7 stycznia 2023 r.) ciąg dalszy opadów marznących, a dodatkowo na południu mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów. - W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od około -3°C na Suwalszczyźnie, około 5°C w centrum, do 9°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych - to z kolei prognoza IMGW na 7 stycznia.

Pogoda IMGW na długi weekend. W niedzielę ocieplenie?

Meteorolodzy prognozują, że niedziela będzie najprzyjemniejszym dniem długiego weekendu. Tylko o poranku delikatny mróz na północnym wschodzie, a poza tym temperatury powyżej zera. 8 stycznia pojawi się zdecydowanie więcej rozpogodzeń i przejaśnień. Śnieg nie powinien już dokuczać Polakom, a przynajmniej nie w takim stopniu jak na początku długiego weekendu. Do kierowców apelujemy o ostrożność, bo nawet przy lepszym stanie dróg należy zachować odpowiedni poziom koncentracji. O ewentualnych alertach meteo będziemy na bieżąco informować w naszym pogodowym serwisie.

Uwaga ⚠️Oblodzenia:Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około od -2° do -7°C, temperatura minimalna przy gruncie nawet -10°C na Suwalszczyźnie.@IMGW pic.twitter.com/FZduQr39cB— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 5, 2023

