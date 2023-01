Deszcz ze śniegiem powraca! We wtorek wydarzy się jeszcze to [Prognoza IMGW na 3.01.2023]

Pogoda w Polsce bywa kapryśna, to wiemy doskonale. Przełom 2022 i 2023 roku przyniósł jesienny, a nawet momentami wiosenny klimat. Temperatury dochodziły niemalże do 20 stopni Celsjusza! Zima nie powiedziała jednak ostatniego słowa. Już we wtorek (3 stycznia 2023 r.) IMGW informował, że Polska jest na skraju klina wyżu znad Atlantyku, a z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

Jaka będzie pogoda w środę, 4 stycznia?

Prognozy na środę są alarmujące - trzeba się przygotować na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Zima powoli zacznie przejmować inicjatywę i w związku z tym mogą występować utrudnienia komunikacyjne, związane z pogodą. Gdzie będzie najgorzej? Szczegóły sprawdzamy w prognozie synoptycznej IMGW.

- W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od zachodu do całkowitego. Postępujące z zachodu na wschód opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie kraju. Suma opadów na Pomorzu do około 15 mm - wyjaśniają synoptycy.

- Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h, a w kotlinach sudeckich do około 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 130 km/h i tu wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro. Jaka będzie temperatura 4.01.2023?

Chłodniej niż w Nowy Rok, ale nadal - jak na styczeń - zaskakująco ciepło. Tak w skrócie można podsumować wartości, które w środę (4.01.2023) odczytamy z termometrów. Na dwucyfrówkę na plusie mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Poznania, Szczecina i okolic. - Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 7°C w centrum, do 10°C na zachodzie - podsumowuje IMGW. Na Podlasiu przydadzą się cieplejsze kurtki lub płaszcze.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc ze środy na czwartek 4/5 stycznia 2023 r.

W nocy zachmurzenie będzie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, a lokalnie również mokrego śniegu. W górach opady śniegu. Suma opadów deszczu w północnej połowie kraju do 15-20 mm. Temperatura minimalna od 1°C na północnym wschodzie, około 6°C w centrum, do 8°C na południowym zachodzie.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h, powodujące okresami zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują synoptycy.

Dziś stany wody układają się głównie w strefie wody średniej. W dorzeczu Wisły zaznacza się strefa wody wysokiej.Stan ostrzegawczy zanotowano na 6 stacjach wodowskazowych.#IMGW #hydrologia pic.twitter.com/vdZCSw7WtL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 3, 2023

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej