Totalne załamanie pogody. Wiemy, kiedy wrócą mrozy i śnieżyce!

To już ostatnie chwile z wiosenną pogodą w Polsce, w drugiej części tygodnia, 2-8 stycznia, do naszego kraju powrócą śnieżyce i mrozy - informuje serwis Fanipogody.pl. Ciepła i słoneczna aura popsuje się już w środę, 4 stycznia, a to za sprawą niżu barycznego z zachodu, który przyniesie opady deszczu - po południu pojawią się w zachodniej i północnej części Polski. W kolejnych dniach będzie jeszcze gorzej, o ile nie mamy już ochoty na powrót zimy. Do Polski dotrą śnieżyce i mrozy, a to nie tylko przez niżową pogodę, ale również napływanie do naszego kraju arktycznego powietrza.

Weekend 6-8 stycznia z mrozem i opadami

Jak informuje IMGW, chłód odczujemy już w piątek, 6 stycznia, ale dotyczy to tylko mieszkańców północno-wschodniej Polski. Będzie przelotnie padać, a na północy kraju możliwy deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich. Dzień później zimową aurę odczują już wszyscy.

- W sobotę, 7 stycznia, przeważnie pochmurno, tylko przejściowo pojawiać się będą większe przejaśnienia. Chłodniej w całym kraju, chociaż mróz tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna 1°C do 6°C, na północnym wschodzie od -4°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przejściowo w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich, na północnym wschodzie z kierunków wschodnich - informuje IMGW.

W niedzielę, 8 stycznia, gołoledź

Opady deszczu i, na północy, deszczu ze śniegiem utrzymają się do niedzieli, 8 stycznia, włącznie. Najgorzej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, gdzie może się pojawić marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie Polski będzie również najchłodniej, bo maksymalnie będą tylko minus 3 stopnie, również 3 kreski, ale na plusie, w centrum, natomiast na zachodzie znowu bardzo ciepło - nawet nawet 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych - podaje IMGW.

Najwięcej śniegu zalega jeszcze tylko w Tatrach.Wysoka temperatura spowodowała, że na Śnieżce w ciągu doby zanikła prawie cała pokrywa śnieżna.#IMGW #meteoimgw #zima pic.twitter.com/Fy6qmyXBG1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 3, 2023

