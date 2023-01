Zaskakujące temperatury! Do tego wichury do 100 km/h i stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.01.2022]

Jak informuje IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), Europa Zachodnia po Centralną oraz Skandynawia będą w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze pogodę będą kształtować niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju klina wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie i to wpłynie na temperatury. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie rosnąć. Niestety w najnowszej prognozie pogody znajdziemy też o wiele gorsze informacje.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 3 stycznia 2023?

Synoptycy przestrzegają - we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami pojawi się przelotny deszcz, na Podkarpaciu mieszkańcom i turystom da się we znaki deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Zima postanowiła o sobie przypomnieć. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny od 40 km/h do 50 km/h, porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 75 km/h i stopniowo słabnące, w górach do 65 km/h - alarmuje IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 3.01.2023

Najnowsza prognoza pogody zwiastuje delikatne, ale jednak ochłodzenie. Wciąż jest szansa na dwucyfrowe wartości na plusie. - Temperatura maksymalna od 5 st. C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 10 st. C na Mazowszu oraz Śląsku Dolnym i Opolskim; lokalnie na południowym zachodzie może być cieplej, do 11 st. C - podają eksperci Instytutu. Jesienny klimat poczują m.in. mieszkańcy Wrocławia, Katowic i Krakowa.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z wtorku na środę (3.01.2023/4.01.2023)

IMGW prognozuje, że w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy miejscami opady deszczu. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -1°C na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i w Kotlinie Kłodzkiej do 3°C na zachodzie i nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat, tam spadek temperatury do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. Rano w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

Aktualizacja ostrzeżeńNa Wybrzeżu ostrzegamy przed silnym wiatrem z zachodu, w porywach do 75 km/h.Dla zlewni Pilicy zostało wydane ostrzeżenie hydrologiczne, w związku ze spływem wody opadowo-roztopowej.Dodatkowe informacje:https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGW #ostrzeżenia pic.twitter.com/GVSjz4pnN4— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 2, 2023

