Zaskakujące temperatury! Do tego wichury do 100 km/h i stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.01.2022]

Pogodowe szaleństwo na początek 2023 roku. W poniedziałek zaatakują wichury do 80 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 2.01.2023]

Nowy Rok z rekordowymi temperaturami. Jaka pogoda w styczniu? Prognoza długoterminowa

Prawie 20 stopni w styczniu? To nie żart, a rzeczywistość wielu polskich miejscowości 1 stycznia 2023 r. W Nowy Rok pogoda bardziej przypominała początek wiosny. Ciepłe kurtki i rękawiczki można było schować do szafy. Prognoza długoterminowa na styczeń 2023 wskazuje jednak, że ciepłe ubrania niebawem znów mogą nam się bardzo przydać. Nadchodzi zimowy armagedon.

Zanim to jednak nastąpi, czeka nas jeszcze kilka dni z temperaturą prawie niespotykaną jak na początek stycznia. W poniedziałek (2 stycznia) termometry w Polsce pokażą nam 10-15 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach w naszym kraju pojawi się więcej chmur, a co za tym idzie - opady. Najpierw będzie to deszcz, ale im bliżej weekendu, tym rośnie prawdopodobieństwo opadów śniegu w Polsce, szczególnie w północnej części kraju. Jak informuje portal twojapogoda.pl, "na północy, wschodzie i w centrum może spaść nawet do 20 centymetrów śniegu". Możliwe są też śnieżyce, paraliżujące ruch drogowy i lotniczy. Śnieżyce mogą też doprowadzić do awarii prądu. Intensywnym opadom śniegu towarzyszyć będą również tęgie, siarczyste mrozy. Na północy, wschodzie i w centrum Polski temperatura może spaść do - 20 stopni Celsjusza. Bardzo zimno będzie nawet w najcieplejszym momencie dnia (-10 stopni). Nieco cieplej i z mniejszą sumą opadów w zachodniej i południowej części Polski.

Czy przez resztę stycznia 2023 pogoda będzie podobna? Prognozy długoterminowe wskazują, że miłośnicy srogiej zimy mogą być rozczarowani. Na razie niewiele wskazuje na długie okresy śniegu i mrozu. Najprawdopodobniej styczeń 2023 będzie cieplejszy niż wynika to z normy klimatycznej. Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, "cyrkulacja strefowa aktywnego Atlantyku nadal będzie nam podsyłać łagodniejsze masy powietrza".

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd! Pytanie 1 z 10 1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu? 3 km/h 5 km/h 4 km/h Dalej