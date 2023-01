Zaskakujące temperatury! Do tego wichury do 100 km/h i stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.01.2022]

Końcówka 2022 roku i początek 2023 przyniosła pogodowe szaleństwo, gdyż większość Polaków zupełnie nie odczuwa zimowej pory roku. Nie inaczej będzie w pierwszych dniach nowego tygodnia. IMGW informuje, że nad północną i zachodnią Europą dominować będą ośrodki niżowe z systemami frontów atmosferycznych. Tylko południowa i południowo-wschodnia część kontynentu będzie w zasięgu wyżu. Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się znad Danii w rejon Gotlandii. Po południu przez Polskę od zachodu przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. Napływać będzie powietrze polarne morskie początkowo ciepłe, po przejściu frontu chłodniejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie spadać. Co jeszcze ma dla nas pogoda? Trzeba się przygotować na niespodzianki i to niekoniecznie pozytywne.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 2 stycznia 2023?

W poniedziałek (2 stycznia 2023 r.) warunki atmosferyczne w Polsce będą zdecydowanie bardziej przypominać jesień, a nawet wiosnę. W całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy oraz w Bieszczadach mogą wystąpić miejscami opady deszczu, więc przydadzą się parasole. Synoptycy przestrzegają przed wichurami.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, a w górach do 80 km/h - podaje IMGW w prognozie na najbliższe godziny.

Prognoza pogody. Temperatura 2.01.2023

Ciepło jak na początek stycznia - tak w skrócie można podsumować prognozowane temperatury. Mieszkańcy Zielonej Góry i okolic mogą liczyć nawet na 15 stopni Celsjusza! A gdzie będzie najchłodniej? - Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza na Podhalu i na Suwalszczyźnie około 8 stopni - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pamiętajmy, że chociażby we wschodnich regionach kraju wiatr może solidnie obniżyć temperaturę odczuwalną. Uwzględnijmy to w doborze odzieży.

Pogoda IMGW. Noc z poniedziałku na wtorek 2/3 stycznia

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna na północy i południowym wschodzie Polski wyniesie od 4 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza, a w obszarach podgórskich Karpat miejscami -1 stopień Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.

