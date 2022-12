Zaskakujące temperatury! Do tego wichury do 100 km/h i stanie się jeszcze to [Prognoza IMGW na 1.01.2022]

Prawie 18 stopni w Słubicach. Lubuskie z rekordem temperatury w sylwestra 2022

Ostatni dzień 2022 r. żegna nas bardzo wysokimi temperaturami, a nie inaczej będzie również 1 stycznia 2023 r. Jak informują na swoim profilu facebookowym Lubuscy Łowcy Burz, o godz. 14, w sylwestra, w Słubicach w województwie lubuskim było 17,8 stopni. Zresztą prawie w całej zachodniej Polsce było dziś kilkanaście kresek na plusie, a ok. 10 stopni pokazywały też termometry w innych regionach Polski. Na przeciwległym biegunie, dosłownie i w przenośni, była Suwalszczyzna, gdzie o godz. 13 było 5,8 stopnia - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dużej liczby kresek na termometrach, jak na tę porę roku, można się również spodziewać w Nowy Rok, i to nawet w północno-wschodniej Polsce. Jak informuje IMGW, tak wyglądają prognozowane maksymalne temperatury dla wybranych miast 1 stycznia 2023 r.:

Gdańsk: 13°C

Koszalin: 12°C

Szczecin: 14°C

Olsztyn: 13°C

Suwałki: 11°C

Białystok: 12°C

Poznań: 14°C

Gorzów Wlkp.: 14°C

Toruń: 13°C

Kalisz: 13°C

Bydgoszcz: 13°C

Zielona Góra: 15°C

Warszawa: 13°C

Łódź: 13°C

Lublin: 12°C

Wrocław: 15°C

Jelenia Góra: 14°C

Legnica: 15°C

Opole: 14°C

Katowice: 11°C

Częstochowa: 13°C

Kraków: 11°C

Kielce: 13°C

Rzeszów: 9°C

Zakopane: 10°C.

Ile będzie stopni na początku stycznia 2023?

Temperatury w granicach 9-16 stopni utrzymają się w Polsce do poniedziałku, 2 stycznia, włącznie. Co więcej, na przeważającym obszarze kraju będzie wtedy dużo rozpogodzeń, natomiast chmury i deszcz mogą się pojawić tylko na północy. Nadal będzie mocno wiało, bo porywy osiągną prędkość 65 km/h. W kolejnych dniach chłodniej, choć nadal powyżej zera.

- Od wtorku do czwartku (5 stycznia - przyp.red.) spodziewamy się stopniowego ochłodzenia. Będzie więcej chmur (zwłaszcza we wtorek i w środę) i wystąpią opady deszczu, a miejscami także deszcz ze śniegiem i śniegu. We wtorek temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, natomiast w czwartek już od 1°C do 6°C. W nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie poniżej 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany - informuje IMGW.

Aktualnie nad Polską sporo chmur☁, ale pojawiają się także większe przejaśnienia🌞 Miejscami pada słaby deszcz, zwłaszcza na płn. 🌡Temperatura na płn. wsch. wynosi obecnie około 6°C, podczas gdy na zachodzie kraju lokalnie wzrosła już do niemal 18°C. Lokalnie porywisty wiatr💨 pic.twitter.com/bPJwElp3vs— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 31, 2022

