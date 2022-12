Zaskakujące temperatury! Do tego wichury do 100 km/h i stanie się jeszcze to

Jak informuje IMGW, przeważająca część kontynentu nadal jest pod wpływem rozległych niżów znad Morza Norweskiego i rejonu Wielkiej Brytanii, w strefie frontów atmosferycznych. Jedynie południe i południowy wschód Europy znajdują się w zasięgu wyżu. Polska jest pod wpływem niżu znad Skandynawii i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w niedzielę, 1 stycznia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w niedzielę (1 stycznia 2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy duże z większymi przejaśnieniami i tam oraz w rejonie Bieszczad miejscami słabe opady deszczu. Wichury w Polsce nie odpuszczają.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w pierwszej połowie dnia do około 60 km/h, lokalnie na północny do około 70 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr początkowo dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h), w porywach w pierwszej połowie dnia na Pomorzu Wschodnim do około 80 km/h, później słabnący. W Karpatach porywy wiatru początkowo do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h -czytamy na stronie IMGW.

Temperatura w Nowy Rok 1.01.2023

W niedzielę (1 stycznia 2022) czeka nas ciepło. Niektórzy mogą przecierać oczy ze zdziwienia, sprawdzając pomiar na termometrze.

- Temperatura maksymalna od 12°C na wschodzie do 17°C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od 10°C do 12°C - podaje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z niedzieli na poniedziałek (1.01.2023/2.01.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (1.01.2023/2.01.2022) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie przewaga zachmurzenia małego i umiarkowanego. Miejscami na północy oraz w Bieszczadach opady deszczu. Lokalnie na południu w dolinach rzecznych mgła, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 5°C na wschodzie do 10°C na zachodzie; na południu kraju w obszarach rozpogodzeń spadek temperatury do 1°C, a w obszarach podgórskich Karpat do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

