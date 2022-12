Jak informuje IMGW, południowa i południowo-wschodnia część kontynentu pozostaje w zasięgu wyżu. Nad resztą Europy dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 31 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (31 grudnia 2022) prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu.

Temperatura w sylwestra 31.12.2022

Sylwester będzie zaskakująco ciepły! Według prognoz w sobotę termometry wskażą nawet i 16°C!

- Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie do 10°C w centrum i nad morzem, i 16°C na południowym zachodzie - podaje IMGW.

Wciąż czekają nas wichury, nawet do 130 km/h.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w zachodniej połowie kraju i nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 130 km/h, w Karpatach do 90 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z soboty na niedzielę (31.12.2022/1.01.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w noc sylwestrową, tj. z soboty na niedzielę (31.12.2022/1.01.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy kraju duże i tam opady deszczu. Początkowo opady deszczu możliwe również w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Temperatura minimalna od 6°C na północnym wschodzie do 12°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 130 km/h.

