Seria cyklonów namiesza w pogodzie. Wichury do 90 km/h to nie wszystko! Będziecie zaskoczeni

Czym zaskoczy pogoda po świętach? Ciepło, deszczowo i wietrznie

Zgodnie z prognozą pogody, którą przygotował Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej (IMGW), końcówka 2022 r. zapowiada się jeszcze cieplej niż ostatnie dni. Na południowym zachodzie Polski słupki rtęci mogą pokazać nawet 10 stopni, natomiast niewiele mniej będzie również w innych regionach naszego kraju. To niestety koniec dobrych wieści, bo słońce może się pojawić tylko we wtorek, 27 grudnia, i to również w południowo-wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które utrzymają się co najmniej do czwartku, 27 grudnia. Śnieg może się za to pojawić na północnym wschodzie i wysoko w górach. Nadal będzie bardzo mocno wiało.

- Utrzyma się także silny wiatr, najwyższe wartości porywów wiatru prognozowane są na Wybrzeżu, tam mogą sięgać 80-85 km/h - informuje IMGW.

