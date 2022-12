Kiedy spojrzymy na termometr, mocno się zdziwimy! Takiej pogody nikt się nie spodziewał

Mgły i wichury do 140 km/h to nie wszystko. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 23.12.2022]

Wiemy już, że w okresie Bożego Narodzenia nie ma co liczyć na śnieżny i mroźny czas. A co z pogodą po świętach? Aura w tym czasie mocno nas zaskoczy, ale na powrót zimy będziemy musieli poczekać. Na razie meteorolodzy zwracają uwagę na uaktywnienie się Atlantyku. Co to oznacza dla pogody w Polsce? Portal twojapogoda.pl informuje, że "znajdziemy się pod wpływem cyrkulacji strefowej". Oznacza to więc jesienną pogodę i deszcz oraz wiatr zamiast śniegu i mrozu. Temperatura będzie wysoka jak na tę porę roku, a ciśnienie będzie się wahać. Termometry mogą pokazywać nawet 15 stopni powyżej zera! Ciepła kojarzącego się nam z początkiem wiosny jednak nie odczujemy. Wszystko przez deszcz i silny wiatr. Dobra wiadomość jest taka, że mrozu nie będzie nawet w środku nocy. Ujemne temperatury wystąpią jedynie na szczytach górskich. Jak czytamy na stronie twojapogoda.pl, przyczyną takiej pogody "są liczne układy niskiego ciśnienia, które znad oceanu będą swobodnie wędrować przez centralną i północną Europę na wschód, nie blokowane przez potężne wyże, które jeszcze nie tak dawno panowały nad północnymi i wschodnimi regionami, ale przemieściły się obecnie nad Morze Śródziemne".

Niże atmosferyczne nad Polską. Ciśnienie mocno spadnie, ponadto deszcz i wichury

W ciągu ledwie dwóch tygodni nad Polską pojawi się przynajmniej siedem niżów atmosferycznych. Niektóre z nich będą oznaczać spadek ciśnienia poniżej 980 hPa. Trudne dni czekają meteopatów. Oprócz niskiego ciśnienia, na nasz nastrój będą też wpływać obfite opady deszczu. W górach możliwy deszcz ze śniegiem. Deszczu będzie sporo, ponieważ przez dwa tygodnie ma spaść 20-40 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej części kraju może być to nawet 100 litrów. - To olbrzymie sumy opadów, przekraczające normę wieloletnią nawet dwukrotnie - informuje twojapogoda.pl. Padać będzie prawie codziennie, z różną częstotliwością. Po suchym listopadzie nadejdzie zatem bardzo mokry przełom roku. Pogoda w Polsce w tym czasie będzie bardziej przypominać wspomniany już listopad.

Opadom deszczu towarzyszyć będzie także silny wiatr, związany z przejściem cyklonów i towarzyszącymi im gwałtownymi wahaniami ciśnienia. Porywy mogą osiągnąć nawet 90 km/h. Wichura może łamać gałęzie, uszkadzać dachy i zrywać linie energetyczne.

