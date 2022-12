Przepiękna lodowa bańka uchwycona przez IMGW. Wygląda jak wyrzeźbiona, a jak odbija światło!

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

IMGW: Lodowa bańka w mroźny poranek w Warszawie

Kilkusekundowy filmik autorstwa Anny Goławskiej przedstawia przepiękną bańkę uchwyconą na poręczy balkonu. - Lodowa bańka, która pojawiła się w dzisiejszy mroźny poranek w Warszawie – czytamy podpis na profil na Twitterze IMGW-PIB Meteo Polska.

O to, jak powstaje taka bańka zapytał jeden z internautów. - Czy ta bańka jest pusta w środku? Jak ona powstała? Czy znacie mechanizm/proces takiej krystalizacji? - napisał pan Piotr.

Jak powstała lodowa bańka z filmiku IMGW?

Okazuje się, że nie jest to żaden fenomen pogodowy związany z mrozem, tylko zamarznięta… bańka mydlana. - Bańka mydlana powstała oczywiście w sztuczny sposób. Nie jest to zjawisko naturalnie występujące w przyrodzie. Niemniej jednak uważamy, że bańki mydlane zimą są piękniejsze, co potwierdza filmik – wyjaśniło IMGW.

Trudno się nie zgodzić. Sami zresztą zobaczcie poniżej.