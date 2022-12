Eksplozja ciepła na święta. Polacy, zapomnijcie o zimie!

Temperatura spadła do -27 stopni! To złe miłego początki. Wkrótce totalna zmiana w pogodzie

Prognoza pogody na święta 2022. Od kiedy będzie ciepło?

Ciepło, a nawet bardzo ciepło - tak wygląda w skrócie prognoza pogody na święta 2022. W poniedziałek, 19 grudnia, w całym kraju mróz, który utrzyma się jeszcze najbliższej nocy, ale później temperatury będą już tylko na plusie. Jak informuje IMGW, we wtorek, 20 grudnia, w całej Polsce będzie od 1 do 6 stopni, a opady śniegu zastąpią deszcz i marznący deszcz, który może powodować gołoledź. Mróz może gdzieniegdzie powrócić w nocy z wtorku na środę, 21 grudnia, ale w dzień nadal ciepło, co dotyczy także czwartku i piątku, gdy w całym kraju będzie od 2-3 do 6-7 kresek na termometrach, co będzie stanowiło preludium do tego, co czeka nas w święta 2022.

Jaka będzie pogoda 24 i 25 grudnia? Wigilia i Boże Narodzenie pod znakiem ciepła

Jak informuje IMGW, jeszcze cieplej zrobi się w trakcie świąt 2022, a dokładniej 24 i 25 grudnia, bo prognoza synoptyczna nie obejmuje poniedziałku, 26 grudnia. Zarówno w Wigilię, jak i i Boże Narodzenie 2022 można się spodziewać od ok. 8 stopni w centrum do, uwaga, 10-11 kresek na zachodzie i południu Polski. Wyjątkiem od wysokich, jak na tę porę roku, temperatur, będzie północno-wschodnia część naszego kraju, gdzie prognozowane są 2 stopnie ciepła w trakcie dnia. O ile część z nas miała już dosyć zimy i czekała na ocieplenie, o tyle nie będzie to jednocześnie związane ze znacznie większą ilością słońca. W czasie okresu, 20-25 grudnia, dominować będą duże zachmurzenie i opady deszczu, w górach - nadal śniegu, natomiast większe rozpogodzenia zapowiadane są na środę i czwartek, 21-22 grudnia.

Zimowa aura w odwrocie. W poniedziałek na zachodzie pojawią się marznące opady deszczu, które przyniesie ciepły front atmosferyczny związany z niżem Franciszka. Opady te będą stopniowo przemieszczać się dalej na wschód.Szczegóły: https://t.co/cUg2ZWV9Mw#IMGW #prognozapogody pic.twitter.com/g4Fd83p5xL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 19, 2022

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Czy chciałbyś śnieg na Boże Narodzenie? Pewnie! Być może... Niekoniecznie