W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że nad Europą dominuje wyż z centrami nad Słowacją i Hiszpanią, jedynie zachodnie i wschodnie krańce oraz północ kontynentu znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem wyżu, którego centrum znad Słowacji przemieści się nad południowo-wschodnią część naszego kraju. Nadal pozostaniemy w mroźnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Co to oznacza w kontekście najbliższych godzin? Pogoda u progu nowego tygodnia nie zachwyca, a wręcz przeciwnie.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 19 grudnia?

Jak już sygnalizowaliśmy na portalu pogoda.se.pl - w świątecznym tygodniu przeżyjemy odwilż. Zanim to jednak nastąpi, trzeba się zmierzyć z pogodowymi wariacjami, które czekają na nas w poniedziałek (19 grudnia 2022 r.). Warunki na drogach nadal będą złe, a mróz chwyci w wielu regionach naszego kraju.

- Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Od zachodu postępujące słabe opady śniegu, przechodzące w marznący deszcz powodujący gołoledź. We wschodniej połowie kraju bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h, z kierunków południowych - podaje IMGW w prognozie na najbliższe godziny. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność. Warto śledzić lokalne ostrzeżenia meteo, związane m.in. z gołoledzią.

Prognoza pogody. Temperatura 19.12.2022 r.

Dobre wieści? Minimalnie, ale jednak się ociepli. Wspominaliśmy, że mróz wciąż będzie nam dokuczał, ale nie będzie on już aż tak dotkliwy jak w połowie grudnia. W poniedziałek rozpocznie się proces ocieplenia, który wkrótce przyniesie dodatnie wartości.

- Temperatura maksymalna od -6°C miejscami na wschodzie, około -1°C w centrum do 2°C na zachodzie - podają synoptycy Instytutu. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu - 2;3 stopnie Celsjusza.

Prognoza IMGW. Noc z poniedziałku na wtorek 19/20 grudnia 2022 r.

W nocy zachmurzenie będzie duże, jedynie początkowo na wschodzie małe i umiarkowane. Miejscami marznący deszcz powodujący gołoledź, stopniowo przechodzący w deszcz. Początkowo na wschodzie oraz w centrum opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C na południowym wschodzie, około -1°C w centrum do 2°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 60 km/h, na Podkarpaciu w porywach do 70 km/h, w Bieszczadach do 80 km/h, z kierunków południowych. Niebawem przekażemy wam więcej szczegółów, związanych z prognozą na Boże Narodzenie. Warto śledzić pogodowy oddział "Super Expressu".

☃️W górach jest pięknie, ale bardzo niebezpiecznie. ⚠️Obowiązuje 3 stopień zagrożenia lawinowego. ❄️Najwięcej śniegu jest na Kasprowym Wierchu 82 cm. Aktualne informacje o pokrywie śnieżnej znajdziecie na stronie:https://t.co/Au3OiWG3HFF. J. Żyszkowska-Rogus @Tatromaniakpl pic.twitter.com/u0k7bWt3DB— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 18, 2022

Sonda Czy chciałbyś żeby spadł śnieg na święta? Tak, bardzo Jest mi to obojętne Nie, bardzo nie lubię zimy