Z pogodą na święta Bożego Narodzenia jest bardzo różnie. Niektórzy nie wyobrażają sobie Wigilii i dwóch świątecznych dni bez góry śniegu i zimowego klimatu. Jeszcze inni woleliby ocieplenie i uniknięcia trudnych warunków na drogach. Najnowsze doniesienia pogodowe, dotyczące Bożego Narodzenia 2022 są bliżej tej drugiej opcji. Jak już sygnalizowaliśmy w serwisie pogoda.se.pl - od 19 grudnia będzie się robiło coraz cieplej. Czy to oznacza, że 24, 25 i 26 grudnia upłyną nam pod znakiem plusowych temperatur?

Pogoda na święta. Temperatury idą ostro w górę. Czy na Boże Narodzenie będzie śnieg?

Zdaniem meteorologa i właściciela serwisu pogodawtoruniu.pl Rafała Maszewskiego, odwilż da o sobie znać w dniach 20-23 grudnia. Plusowe temperatury w ciągu dnia pojawią się nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy zachodnich regionów naszego kraju mogą liczyć nawet na 8-9 stopni Celsjusza. Nawet niektóre noce nie przyniosą przymrozków, a to spora zmiana względem drugiej dekady grudnia, kiedy to dominowały mróz oraz śnieżyce.

Powyższe doniesienia mogłyby sugerować, że białe święta stoją pod ogromnym znakiem zapytania. Fani zimowej aury nie powinni jednak podupadać na duchu, ponieważ scenariusz, w którym biały puch przykrywa ulice jest jak najbardziej realny.

Pogoda na Boże Narodzenie 2022. W tych rejonach może być biało

- Wygląda na to, że na wschodzie i na południowym wschodzie Polski śnieg dotrwa do świąt - powiedział nam Rafał Maszewski, autor serwisu pogodawtoruniu.pl. Z optymizmem mogą patrzeć na przyszłość wielbiciele białego puchu z Podkarpacia i okolic. W centrum i na północy kraju aura może przypominać późną jesień. Nasz rozmówca zaznaczył, że pogoda na Boże Narodzenie stoi jeszcze pod małym znakiem zapytania. Niże atlantyckie, które na początku przyszłego tygodnia przyniosą ocieplenie w całym kraju zostaną niebawem wyparte, ale czy ochłodzenie przyjdzie w trakcie Bożego Narodzenia, czy też w samej końcówce 2022 roku, to jeszcze trzeba będzie zweryfikować. W najbliższych dniach będziemy monitorować sytuację i przekażemy ewentualne aktualizacje.

