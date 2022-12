Atak zimy - tak początek grudnia i drugą dekadę tego miesiąca podsumowują eksperci od pogody. Siarczyste mrozy, nocami dwucyfrowe temperatury poniżej zera, mnóstwo śniegu, utrudnienia komunikacyjne i skrobanie szyb samochodów, do takiego klimatu zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Nie brakuje jednak optymizmów, którzy wierzą w poprawę pogody i to jeszcze w końcówce 2022 roku. Wygląda na to, że to oni mogą mieć rację.

Prognoza długoterminowa. Ocieplenie przyjdzie przed świętami Bożego Narodzenia?

Pasjonaci z serwisu twojapogoda.pl zapowiadają, że w niedzielę (18 grudnia 2022 r.) można liczyć na pogodowe zmiany. Niestety nie wszystkie będą korzystne. Wiatr może zaskoczyć prędkością nawet do 90 km/h! Na szczęście to prawdopodobnie jedyna zła informacja.

Od 19 grudnia rozpocznie się proces ocieplenia, a w środę (21 grudnia 2022 r.) termometry mogą pokazać nawet dwucyfrowe wartości na plusie. - Od 1-2 stopni na wschodzie przez 3-5 stopni na większym obszarze do 6-8 stopni na zachodzie kraju. Najcieplej będzie przy granicy z Niemcami, nawet do 10 stopni - czytamy na stronie twojapogoda.pl.

Te optymistyczne prognozy potwierdzają również synoptycy IMGW, którzy spodziewają się wyraźnie plusowych wartości. Opady śniegu ustąpią opadom marznącym, ale tych też będzie mniej niż w połowie grudnia. Z prognoz długoterminowych wynika również, że święta Bożego Narodzenia spędzimy w towarzystwie kilku stopni na plusie. Zaznaczmy od razu, że mówimy o sytuacji w ciągu dnia. Nocami możliwy jest mróz nawet do -5 stopni Celsjusza. Prognozy będziemy codziennie analizować w naszym serwisie. Jeśli coś się pozmienia, to natychmiast poinformujemy o tym naszych czytelników.

