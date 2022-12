Prognoza IMGW. Jaka pogoda na koniec 2022 roku?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "Polska znajdzie się w strumieniu wilgotnego, ale ciepłego powietrza napływającego znad Oceanu Atlantyckiego". Oznacza to w miarę stabilną pogodę, ale z dużą ilością chmur i silnym wiatrem. - Opady, początkowo także śniegu, wystąpią głównie w północnej części kraju, ale śnieżna aura utrzyma się w tylko w najwyższych partiach gór - czytamy w prognozie IMGW.W środę (28 grudnia) dominować będzie zachmurzenie umiarkowane. W zachodniej i północnej części Polski może pojawić się deszcz, a także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1°C na północnym wschodzie do nawet 8°C na południowym zachodzie. Najchłodniej na Podhalu, bo około 0°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, a w górach do 80 km/h, południowo-zachodni.

Kolejne dni będą pochmurne, z większymi przejaśnieniami głównie na południu. Lokalnie możliwy przelotny deszcz. W czwartek (29 grudnia) temperatura od około 4°C we wschodniej Polsce i w rejonach podgórskich do nawet 12°C w zachodniej części kraju. Podobnie w piątek (30 grudnia), ale już nieco chłodniej, bo maksymalna temperatura to 9°C. - Utrzyma się umiarkowany, południowo-zachodni i południowy wiatr, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 90 km/h - prognozuje IMGW.

Prognoza IMGW na sylwestra i Nowy Rok. Termometry pokażą nawet 15°C

Jaka będzie pogoda w sylwestra? We wschodniej części Polski bez opadów, tam też najwięcej chwil ze słońcem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Ciepło jak na sylwestra, 6°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do nawet 14°C w zachodniej Polsce. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Sylwestrowa noc także ciepła, możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 5°C, 6°C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, około 9°C w centrum kraju do 10°C, 11°C na południowym zachodzie. Najzimniej na Podhalu, ale i tam temperatura powyżej zera, bo około 2°C.

Rok 2023 przywita nas pochmurną pogodą, z możliwymi opadami deszczu, ale i wysoką temperaturą jak na 1 stycznia. W ciągu dnia od 7°C w północnej Polsce do około 15°C na południowym zachodzie kraju. Wciąż wietrznie – zachodni wiatr w porywach osiągać będzie do 55 km/h, a na południu kraju do 65 km/h.

Źródło: IMGW

