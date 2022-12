Jesień w środku zimy. Spadnie też trochę śniegu. Prognoza pogody 28.12.2022

Według zapowiedzi synoptyków, w nocy z wtorku na środę, przeważać będą chmury. Głównie w północnej, wschodniej i południowo wschodniej części kraju spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach - opady śniegu. Najcieplej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą około 2-3 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na południu, gdzie termometry wskażą od zera do jednego stopnia powyżej zera. Niewielkie przymrozki do minus 2 stopni mogą wystąpić na południu, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i w górach. Wciąż możliwe są silne porywy wiatru, zwłaszcza nad morzem, gdzie osiągnie on prędkość do 65 stopni.

W środę, 28 grudnia, wciąż będzie pochmurno, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem spodziewane są w północnych regionach, Niewielkie opady śniegu mogą wystąpić na Podkarpaciu. Najzimniej będzie na południu, gdzie termometry wskażą około zera stopni. Na wschodzie kraju temperatura osiągnie około 2 stopni na plusie. Najcieplej będzie w województwach na zachodzie - około 6-7 stopni. Wciąż może silnie wiać, zwłaszcza nad samym morzem, gdzie porywy osiągną prędkość do 60 km/h i na Pogórzu Karpackim, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura od -6°C na Podhalu do 0°C w centrum i 2°C nad morzem. Na północy wiatr w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.#IMGW pic.twitter.com/FVl0Hlp35G— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 27, 2022