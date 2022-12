Cyklony mkną do Polski. Jaką pogodę przyniosą Janina i Krystyna?

Prognoza długoterminowa. Tęgi mróz wróci do Polski?! Padła data

Jaka będzie pogoda w Polsce na koniec 2022 roku? W ostatnich dniach aura w Europie ustabilizowała się. Jak podaje portal twojapogoda.pl, "na północy wędrują mokre i wietrzne niże, a na południu panują słoneczne i suche wyże". - Polska znajduje się na granicy tych układów barycznych, a to oznacza, że aura będzie się zmieniać jak w kalejdoskopie - czytamy w artykule. Niedawno o Polskę zahaczał cyklon Izabela. Przyniósł deszczową pogodę. W najbliższym czasie na pogodę w naszym kraju wpłyną inne dwa cyklony, które zmierzają do Polski. Noszą imiona Janina i Krystyna. Fronty będą docierać nad środkowo-północne regiony Europy, w tym także do Polski, znad Atlantyku i Wysp Brytyjskich. - Na szczęście po części będą na aurę wpływać też wyże z południa - informuje portal twojapogoda.pl. W najbliższych dniach będzie mniej deszczu niż ostatnio. Więcej chwil ze słońcem, przejaśnień i rozpogodzeń. Niestety, będzie bardzo mocno wiać. Termometry pokażą wysokie wartości jak na końcówkę grudnia (5-10 stopni Celsjusza, praktycznie bez mrozu nawet w nocy), jednak przez podmuchy wiatru, odczuwalna temperatura będzie niższa.

Skąd biorą się nazwy niżów? Jeśli tego nie wiedziałeś, szczegółów dowiesz się z artykułu Brygida, Krystyna i Ex-Ophelia. Skąd się biorą nazwy wyżów i niżów? Będziecie zaskoczeni!

Źródło: TwojaPogoda.pl

