Deszcz i wichury nawet do 110 km/h! Synoptycy biją na alarm

Jak informuje IMGW Europa północna jest w zasięgu niżów, pozostałą część kontynentu obejmie obszar podwyższonego ciśnienia. Polska północna i północno-zachodnia znajduje się na skraju niżu z rejonu Cieśnin Duńskich, pozostały obszar kraju jest w zasięgu klina wyżu znad Morza Czarnego. Z południowego zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 29 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (29 grudnia 2022) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Trzeba przygotować się na deszcz.

- Miejscami, głównie na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu - podaje IMGW.

Temperatura 29.12.2022

W czwartek ciepło, termometry wskażą nawet 11°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C, 5°C na wschodzie i Podhalu, około 7°C w centrum, do 10°C, 11°C na zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Miejscami będzie wiał silny wiatr. Eksperci wydali alerty pierwszego stopnia przed wichurami w części województwa podkarpackiego i małopolskiego.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na wybrzeżu 60 km/h, a na obszarach podgórskich do 75 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 80 km/h - podaje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z czwartku na piątek (29.12.2022/30.12.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z z czwartku na piątek (29.12.2022/30.12.2022)zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C, chłodniej w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 85 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

