Kiedy sroga zima wróci do Polski? Prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "w najbliższym tygodniu Polska znajdować się będzie pod wpływem niżów, w dość ciepłej i wilgotnej masie powietrza". W najbliższym tygodniu nie zabraknie opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem i śniegu, ale tylko w górach. O szczegółach pogody w poniedziałek (9 stycznia) pisaliśmy więcej w artykule Wichury do 120 km/h, deszcz ze śniegiem i jeszcze to! Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 9.01.2023]

Co z pogodą w Polsce w kolejnych dniach? Wtorek (10 stycznia) będzie kolejnym pochmurnym dniem. Według IMGW jedynie na w zachodniej części kraju wystąpią większe przejaśnienia. W obszarach podgórskich przelotny deszcz, a także deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Wysoko w Tatrach lokalnie spadnie do 15 cm śniegu. Termometry pokażę od 3°C do 6°C, nieco chłodniej na Podhalu, bo około 1°C. Dużo ciemnych chmur i opadów także w środę (11 stycznia). Możliwy przelotny deszcz, zaś na północnym wschodzie i w górach spadnie deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. Nieco chłodniej miejscami na Podhalu, Kaszubach i Podlasiu. Tam termometry pokażą 2-3°C. W północnej części Polski nieco silniejszy wiatr, w porywach do 70 km/h.

Czwartek (12 stycznia) nie będzie dniem przełomu, jeśli chodzi o pogodę w Polsce. Nadal sporo chmur, a co za tym idzie - opadów. Miejscami możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, natomiast w górach - śnieg. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, nieco chłodniej we wschodniej części kraju, bo około 2°C. Najzimniej na Podhalu - około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy. Podobna aura również w piątek (13 stycznia). Nadal dużo chmur, deszczu i deszczu ze śniegiem. Śnieg w górach. Termometry pokażą od 4°C do 8°C. Najchłodniej na Podhalu, bo około 2°C. Uwaga na porywisty wiatr, w porywach do 65 km/h.

Warto pamiętać, że dzieciaki w niektórych regionach kraju będą już świętować ferie zimowe. Choć w Lubelskiem i Łódzkiem, a także na Podkarpaciu, Pomorzu i Śląsku, ferie zimowe oficjalnie zaczną się 16 stycznia (poniedziałek), to jednak ostatnie lekcje w szkołach przypadną w piątek (13 stycznia). Co więc z pogodą w weekend w Polsce? Prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń. Kto czeka na zimowe szaleństwa pośród śniegu i mrozu, ten musi uzbroić się w cierpliwość. Zamiast śniegu, padać będzie głównie śnieg. Nawet na Podhalu termometry pokazywać będą 0-2°C. W pozostałych regionach 4-7°C.

Źródło: IMGW

