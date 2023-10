Zatrważające prognozy dla Polski! Eksperci mówią o śnieżycach

Ponuro, deszczowo, a nad morzem wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 10.10.2023]

To się wydarzy we wtorek o 20:10. Żeby zobaczyć świetliste obiekty, musisz być punktualny jak szwajcarski zegarek!

Końcówka drugiej dekady października przyniosła niskie temperatury, a na Śląsku i w Małopolsce również opady śniegu. Na razie biały puch nie ma szans na utrzymanie się na powierzchni, ale pierwsze zimowe akcenty na pewno wzbudziły u niektórych poczucie niepokoju. W związku z tym, przejrzeliśmy prognozy długoterminowe dla Polski. Ciekawe doniesienia przekazują pasjonaci z serwisu twojapogoda.pl. - Niektóre prognozy długoterminowe wskazują bowiem na śnieżyce z prawdziwego zdarzenia w okolicach przełomu drugiej i trzeciej dekady miesiąca - wskazują.

Prognoza długoterminowa dla Polski. Co ze śniegiem?

Na stronie twojapogoda.pl czytamy, że śnieżyce miałby przynieść cyklon z południa Europy. - W najmniej pomyślnym scenariuszu mielibyśmy na nizinach nawet do 5-10 cm puchu - alarmują specjaliści od pogody. Na szczęście ten scenariusz nie jest bardzo prawdopodobny. Bardziej powinniśmy się obawiać nocnych przymrozków. Opady śniegu, nawet jeśli pojawią się na nizinach, to nie powinny być intensywne.

Warto dodać, ze częściowo zimowe prognozy dotyczą przełomu drugiej i trzeciej dekady października. Wcześniej, Polacy odnotują konkretne ocieplenie. Od środy do soboty, temperatury maksymalne będą wynosić nawet 24-25 stopni. Potwierdzają to synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zima na razie nie przejmie inicjatywy, a jeśli tak się stanie, to z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy o tym naszych czytelników.