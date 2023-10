Bomba ciepła, ale są też dwa problemy! Pogoda zaskoczy [Prognoza IMGW na 11.10.2023]

To się wydarzy we wtorek o 20:10. Żeby zobaczyć świetliste obiekty, musisz być punktualny jak szwajcarski zegarek!

Już we wtorek, na południowym zachodzie Polski stopniowo zaczęło napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. To zwiastun zapowiadanej od początku tygodnia poprawy pogody. W prognozach IMGW na środę (11 października 2023 r.) widzimy powody do optymizmu. Synoptycy zwracają jednak uwagę na kwestie związane z silniejszym wiatrem (zwłaszcza w górach) i sporadycznymi opadami deszczu. W środku tygodnia przydadzą nam się parasole. Eksperci wiedzą już, gdzie pogoda będzie najlepsza, a w których regionach nie poprawi nastroju mieszkańców.

W prognozie IMGW na środę czytamy, że na północy i wschodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. - Miejscami, głównie nad morzem, słabe opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwa mżawka - podaje Instytut.

- Wiatr zwykle umiarkowany i porywisty, nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat także dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 75 km/h - przestrzegają eksperci. W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy żółte alerty dla północnej Polski, ale wygląda na to, że wejdą w życie dopiero w czwartek. Warto jednak śledzić mapę z komunikatami.

Pogoda na jutro. Temperatura 11.10.2023

Zapowiadane ocieplenie rzeczywiście odczujemy i to już w najbliższych godzinach. We Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Poznaniu, Zielonej Górze i okolicach śmiało będzie można mówić o powrocie letniego klimatu. - Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 20°C w centrum, do 23°C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie od 11°C do 14°C - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 11 października. Podobne wartości zostaną z nami co najmniej do soboty.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek

Zgodnie z prognozami IMGW, w nocy w północnej połowie i na zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże i miejscami opady deszczu, na pozostałym obszarze większe przejaśnienia i bez opadów. Temperatura minimalna od 9°C na Pomorzu do 15°C w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, jedynie nad morzem dość silny w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Pod tekstem znajdziecie nasz autorski quiz o tematyce pogodowej.