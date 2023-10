Potężne załamanie pogody! Cyklon Szymon sprowadzi do Polski wszystko, co najgorsze

Prognoza pogody dla Polski. Ogromna różnica temperatur. Co mówi IMGW?

Prawie 20 stopni różnicy między najcieplejszym a najzimniejszym regionem Polski - tak według IMGW będzie wyglądała prognoza pogody na piątek, 20 października. Zanim do tego dojdzie, praktycznie cały kraj będzie się zmagał z ochłodzeniem i niskimi temperaturami, szczególnie w nocy, bo w nocy z poniedziałku na wtorek, 17 października, pojawią się przymrozki, sięgające przy gruncie nawet minus 4 stopni. Do środy, 18 października, będzie pogodnie, ale od czwartku do Polski wkroczą niże, przynosząc deszcze, które na Pomorzu może być intensywny. Wtedy też zacznie się zwiększać różnica temperatur między poszczególnymi regionami, bo na termometrach odnotujemy od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 15 kresek na Dolnym Śląsku. To jednak nic w porównaniu z piątkiem, 20 października, gdy pojawi się również śnieg.

- W piątek na północnym wschodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a temperatura maksymalna w tym rejonie będzie już niemal zimowa. Nad południe Polski dotrze w tym samym czasie bardzo ciepła masa powietrza, przez co różnica temperatury pomiędzy północą a południem wynosić będzie niemal 20°C. Najwięcej słońca na południu i tam nie powinno podać. Na pozostałym obszarze występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C na północnym wschodzie, około 10°C w centrum, do nawet 19°C na południu. W północnej Polsce odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej za sprawą porywistego wiatru - informuje IMGW.

Pogoda na weekend, 21-22 października. Różnica temperatur utrzymana

W sobotę, 21 października, chłodne powietrze ponowie dotrze na większość obszaru Polski (1-8 stopni), a przed naporem zimna obroni się tylko południowo-wschodnia część kraju (maksymalnie 16 kresek). Wraz z obniżeniem temperatury opady: deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź zawitają do wszystkich regionów. Podobnie będzie wyglądać niedziela, 22 października.

- W niedzielę nadal najcieplej na południowym wschodzie. W całym kraju przeważać będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C na zachodzie do 18°C na południowym wschodzie. Wciąż wiać będzie porywisty wiatr - podaje IMGW.

