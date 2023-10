Niszczycielskie wichury zmierzają do Polski. To będzie pogodowy armagedon. Padła data

To się wydarzy w sobotni wieczór, 28 października. Następna szansa dopiero za półtora roku. Nie przegap okazji!

Całkiem niedawno przekazywaliśmy w naszym serwisie optymistyczną prognozę pogody na Wszystkich Świętych (1 listopada). Opadów deszczu nie powinno być dużo. Początek listopada przyniesie jednak inny problem. Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl przeanalizował mapy, dotyczące silnego wiatru. Naszą uwagę zwraca przede wszystkim dzień 3 listopada, kiedy to na Wyspach Brytyjskich mogą zaatakować wichury na poziomie 140-150 km/h. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że takie warunki mogą przynieść ze sobą utrudnienia komunikacyjne. Synoptycy z Europy będą bili na alarm. A jak wyglądają prognozy dla Polski?

Pod koniec października wiatr nie powinien solidnie namieszać, ale już 1 listopada gdzieniegdzie przekroczy 80 km/h. Mówimy tutaj o terenach nizinnych. Zdecydowanie gorzej powinno być 5 listopada. Aktywne niże będą miały ogromny wpływ na pogodę. - Jeśli wyliczenia amerykańskiego modelu GFS sprawdziły by się, to mielibyśmy na nizinach w Polsce do czynienia z wiatrem o sile przekraczającej 110 km/h - informuje Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl. Wiatr może zrywać dachy, łamać drzewa i powodować wypadki.

Te prognozy mogą jeszcze ulec zmianie. Codziennie będziemy analizować ostrzeżenia IMGW i prognozy synoptyczne dla wszystkich województw. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będziemy świadkami komunikacyjnego paraliżu.