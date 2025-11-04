IMGW podał nową prognozę. Taka pogoda zdominuje środek tygodnia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-04 16:21

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na środę (5 listopada 2025 r.) dla Polski. W środku tygodnia za oknami zobaczymy przyjemną wersję jesieni. Eksperci z Instytutu wskazali na jeden problem, który powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim kierowcy.

Wypadek na DK17 w Lubelsk.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Ciemna, asfaltowa autostrada rozciąga się w głąb obrazu, podzielona na dwa pasy ruchu wyraźnymi białymi, przerywanymi liniami. Po obu stronach drogi widoczne są szare metalowe barierki, za którymi rozciąga się mglisty las iglasty. Gęsta mgła spowija całą scenę, unosząc się nad drogą i lasem, a także wypełniając niebo, które ma odcienie szarości i bieli. W oddali, w centrum autostrady, przez mgłę przebijają się cztery jasne światła: dwa pomarańczowe i dwa niebieskie, sugerujące obecność pojazdu.
  • Znamy szczegóły prognozy IMGW na 5 listopada. Opadów deszczu nie będzie, a jeśli się pojawią, to jedynie w nocy. Parasole nie powinny się przydać w ciągu dnia. 
  • W ciągu dnia słońce będzie się przebijało przez chmury. Problemem będą mgły, które zwłaszcza o poranku utrudnią życie kierowcom i pieszym.
  • Termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza! Wiemy, które miasta mogą liczyć na przyjemne wartości!

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 4 na 5 listopada

Z prognozy IMGW na najbliższą noc wynika, że na północnym wschodzie możliwe będą słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, utworzą się gęste mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. W rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do dużego. Tradycyjnie w takich przypadkach przypominamy apele o ostrożność, które kierujemy przede wszystkim do kierowców. W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 1-4 stopni na południu i miejscami w centrum, do 6-9 stopni Celsjusza na północy. Na nizinach nie powinniśmy uświadczyć mrozów. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od -2 stopni do 0. Na wybrzeżu pojawi się umiarkowany wiatr.

Polecany artykuł:

Koniec pluchy. Radość ze słońca nie potrwa jednak długo. Wiemy, kiedy znów wyjm…

Środa bez deszczu, za to z mgłami

Środek tygodnia przyniesie ze sobą przyjemną wersję jesieni. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Rano miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów i - podobnie jak w nocy - w rejonie mgieł zachmurzenie duże. Kierowcy i piesi powinni uważnie obserwować otoczenie i zachować ostrożność.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10 do 13 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na południu i południowym zachodzie, około 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na północy również chwilami umiarkowany, z kierunków południowych. Na 13-15 stopni mogą liczyć mieszkańcy:

  • Zielonej Góry
  • Gorzowa Wielkopolskiego
  • Poznania
  • Wrocławia
  • Opola
  • Katowic
  • Krakowa
  • Rzeszowa
  • Szczecina

Wyżej opisywane warunki zostaną z nami przynajmniej do weekendu. Do tej pory listopad nie pokazał Polakom ponurego oblicza. Dominuje przyjemna pogoda i oby tak pozostało do końca bieżącego tygodnia.

Polecany artykuł:

Zaskakujący zwrot w prognozach ucieszy Polaków. Pogoda daje ostatnie dni na dłu…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA ŚRODĘ
PROGNOZA IMGW