IMGW podał nową prognozę. Taka pogoda zdominuje środek tygodnia

Znamy szczegóły prognozy IMGW na 5 listopada. Opadów deszczu nie będzie, a jeśli się pojawią, to jedynie w nocy. Parasole nie powinny się przydać w ciągu dnia.

W ciągu dnia słońce będzie się przebijało przez chmury. Problemem będą mgły, które zwłaszcza o poranku utrudnią życie kierowcom i pieszym.

Termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza! Wiemy, które miasta mogą liczyć na przyjemne wartości!

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 4 na 5 listopada

Z prognozy IMGW na najbliższą noc wynika, że na północnym wschodzie możliwe będą słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, utworzą się gęste mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. W rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do dużego. Tradycyjnie w takich przypadkach przypominamy apele o ostrożność, które kierujemy przede wszystkim do kierowców. W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 1-4 stopni na południu i miejscami w centrum, do 6-9 stopni Celsjusza na północy. Na nizinach nie powinniśmy uświadczyć mrozów. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od -2 stopni do 0. Na wybrzeżu pojawi się umiarkowany wiatr.

Środa bez deszczu, za to z mgłami

Środek tygodnia przyniesie ze sobą przyjemną wersję jesieni. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Rano miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów i - podobnie jak w nocy - w rejonie mgieł zachmurzenie duże. Kierowcy i piesi powinni uważnie obserwować otoczenie i zachować ostrożność.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10 do 13 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na południu i południowym zachodzie, około 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, na północy również chwilami umiarkowany, z kierunków południowych. Na 13-15 stopni mogą liczyć mieszkańcy:

Zielonej Góry

Gorzowa Wielkopolskiego

Poznania

Wrocławia

Opola

Katowic

Krakowa

Rzeszowa

Szczecina

Wyżej opisywane warunki zostaną z nami przynajmniej do weekendu. Do tej pory listopad nie pokazał Polakom ponurego oblicza. Dominuje przyjemna pogoda i oby tak pozostało do końca bieżącego tygodnia.