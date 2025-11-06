W piątek Polskę czekają mgliste poranki i umiarkowane zachmurzenie.

Kierowcy muszą uważać, zwłaszcza na południu i wschodzie, gdzie widzialność będzie ograniczona.

Temperatura w ciągu dnia osiągnie nawet 15°C, ale noc przyniesie ochłodzenie i lokalne przymrozki.

Mgliste poranki utrudnią jazdę? Gdzie spodziewać się największych problemów?

Piątkowy (7.11.2025) poranek, szczególnie na południu i wschodzie kraju, może być utrudniony przez gęste mgły. Widzialność może być ograniczona nawet do 100-200 metrów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków. W rejonach występowania mgieł przewidywane jest całkowite zachmurzenie, co dodatkowo wpłynie na komfort jazdy.

Słoneczne chwile wytchnienia? Temperatura może zaskoczyć!

W ciągu dnia sytuacja pogodowa ulegnie poprawie. Jak podają eksperci z IMGW, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie miejscami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 10°C do 13°C, a na południowym wschodzie lokalnie do 15°C. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

Noc przyniesie przymrozki

Noc z piątku na sobotę (7/8.11.2025) przyniesie ochłodzenie. Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na wschodzie i północnym wschodzie duże. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, ponownie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, a w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C. Na północy miejscami przygruntowe przymrozki do -1°C.

Piątek, 7 listopada 2025 roku, zapowiada się dniem pełnym kontrastów pogodowych. Mgliste poranki, przejaśnienia w ciągu dnia i chłodna noc to elementy, które warto wziąć pod uwagę planując swoje aktywności. Kierowcy powinni zachować ostrożność na drogach, a osoby planujące pobyt na świeżym powietrzu powinny odpowiednio się ubrać.