Najnowsza prognoza pogody na święta. Synoptycy zdradzają, co czeka nas w Wigilię

2025-12-21 14:33

Wszystko wskazuje na to, że podczas świąt sanki nie będą się kurzyć. Z najnowszych prognoz synoptyków wynika, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia upłyną pod znakiem mrozu i słońca. Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformowała, że w wigilijną noc na południowych krańcach Polski możliwe są słabe opady śniegu. Jak będzie wyglądać pogoda w pozostałe dni świąt?

Pogoda na Boże Narodzenie

Pogoda na Boże Narodzenie
Prognoza pogody na najbliższe dni

W niedzielę spodziewamy się pochmurnego nieba w całym kraju. Na zachodzie, w centrum i na południu miejscami mogą pojawić się mgły, ograniczające widoczność do około 300 metrów. Na południu możliwe są opady mżawki, które po południu i wieczorem mogą rozprzestrzenić się także na inne rejony Polski. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od około 3 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum, do 5 stopni Celsjusza nad morzem oraz około 7 stopni Celsjusza w rejonie Wrocławia i Zielonej Góry. Wiatr będzie słaby - na północy zachodni, a na południu wschodni.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Widzialność w zasięgu mgieł może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie na południowym zachodzie mgły mogą być marznące, powodując śliskość na drogach. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17 w niedzielę do godziny 10 w poniedziałek.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie całkowite zachmurzenie w całym kraju, miejscami silne mgły i zamglenia. Najgęstsze mgły spodziewane są na południu, gdzie widzialność może spaść do 100–200 metrów. Szadź, która osadzi się w niektórych miejscach, może utrudniać jazdę. Na wschodzie pojawią się słabe opady mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, przez -1 stopni Celsjusza na północy, wschodzie i w centrum, do 2–3 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i zmienny, na południu z przewagą kierunku wschodniego.

Poniedziałek będzie bardzo podobny do niedzieli. W niemal całym kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia możliwe są w rejonach podgórskich i w górach. Słabe opady mżawki prognozowane są przede wszystkim na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza na północy, wschodzie i w centrum, do 4-5 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 6 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby z kierunków wschodnich.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie w centrum i na północy kraju. Na krańcach północno-wschodnich mogą pojawić się słabe opady śniegu, a na krańcach południowych - w rejonie Małopolski, Śląska i Podkarpacia - mżawki, która lokalnie spowoduje gołoledź. Na południu kraju nadal utrzymają się mgły i zamglenia, które lokalnie będą osadzać szadź. Termometry wskażą od -3 do 0 stopni Celsjusza, a nad morzem około 2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie 2025 – mroźno, ale słonecznie?

Z obecnych prognoz wynika, że Święta Bożego Narodzenia będą mroźne i słoneczne. W środę w ciągu dnia termometry wskażą około -4, -5 stopni Celsjusza, a najcieplej, około -1 stopnia Celsjusza, będzie na zachodzie. W wigilijną noc temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk i na Podlasiu, -6, -5 stopni Celsjusza w centrum kraju i około -1 stopnia Celsjusza na zachodzie. Na krańcach południowych możliwe są słabe opady śniegu. Pierwszy i drugi dzień świąt będą pogodne niemal w całym kraju. W nocy termometry wskażą od -4 do -9 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia około -2, -3 stopni Celsjusza.

Pamiętajmy, że ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

