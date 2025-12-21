Ostatnie przygotowania do świąt storpedowane przez pogodę? IMGW pokazał najnowszą prognozę dla Polski

- Pogoda na poniedziałek, przekazana przez IMGW nie zwiastuje ostrego ataku zimy, ale na pewno przydadzą się ciepłe płaszcze. W nocy temperatury spadną poniżej zera, a w ciągu dnia - zwłaszcza na wschodnie - plus będzie minimalny.
- Z najnowszej prognozy Instytutu wynika, że największym problemem, z którym zmierzymy się 22 grudnia będą mgły. Niewykluczone są również opady mżawki.
- Jak pogoda wpłynie na przedświąteczne przygotowania? O tym piszemy na se.pl.
IMGW: Mgły i mżawka w nocy z niedzieli na poniedziałek, 21/22 grudnia 2025
Na noc z niedzieli na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada sporo chmur. - Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie w obszarach podgórskich do 100 m. Miejscami we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu lub mżawki - czytamy w prognozie IMGW. Delikatny deszczyk powinien się pojawić w województwie lubelskim. Lokalnie drogi będą śliskie.
W najbliższych godzinach Polacy nie powinni mieć problemów z porywistym wiatrem. W nocy temperatura minimalna przeważnie na poziomie od 0 do 3 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C. Mróz odnotujemy w województwach:
- podlaskim
- kujawsko-pomorskim
- świętokrzyskim
- małopolskim (krańce południowe)
Pogoda na jutro: Chłodny i mglisty poniedziałek w prognozach synoptyków
IMGW podał, że w poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na większe przejaśnienia szansa będzie jedynie lokalnie w obszarach podgórskich i nad morzem. W prognozach nie widzimy opadów śniegu, ani temperatur maksymalnych poniżej zera.
- Początkowo lokalnie silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność przeważnie do 300 metrów. We wschodniej połowie kraju i na krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni i północno-wschodni - czytamy w prognozie IMGW na 22 grudnia.
Najzimniej będzie w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i łódzkim. - Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni Celsjusza na zachodzie - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W "Super Expressie" codziennie aktualizujemy prognozy na święta. Jeśli chcecie dopasować przygotowania pod warunki pogodowe, to zerknijcie na poniższą mapę z prognozą na 22 grudnia: