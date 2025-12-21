Ostatnie przygotowania do świąt storpedowane przez pogodę? IMGW pokazał najnowszą prognozę dla Polski

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-21 13:27

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (22 grudnia 2025). Eksperci z Instytutu zapowiadają zimny i mglisty początek tygodnia. Co jeszcze pogoda przygotowała tuż przed świętami Bożego Narodzenia? Miejscami może być ślisko. Więcej na ten temat piszemy w poniższym artykule.

Mglisty krajobraz. Prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Photomaster/ Shutterstock Mglisty krajobraz. Prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne
  • Pogoda na poniedziałek, przekazana przez IMGW nie zwiastuje ostrego ataku zimy, ale na pewno przydadzą się ciepłe płaszcze. W nocy temperatury spadną poniżej zera, a w ciągu dnia - zwłaszcza na wschodnie - plus będzie minimalny. 
  • Z najnowszej prognozy Instytutu wynika, że największym problemem, z którym zmierzymy się 22 grudnia będą mgły. Niewykluczone są również opady mżawki.
  • Jak pogoda wpłynie na przedświąteczne przygotowania? O tym piszemy na se.pl.

IMGW: Mgły i mżawka w nocy z niedzieli na poniedziałek, 21/22 grudnia 2025

Na noc z niedzieli na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada sporo chmur. - Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie w obszarach podgórskich do 100 m. Miejscami we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu lub mżawki - czytamy w prognozie IMGW. Delikatny deszczyk powinien się pojawić w województwie lubelskim. Lokalnie drogi będą śliskie.

W najbliższych godzinach Polacy nie powinni mieć problemów z porywistym wiatrem. W nocy temperatura minimalna przeważnie na poziomie od 0 do 3 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C. Mróz odnotujemy w województwach:

  • podlaskim
  • kujawsko-pomorskim
  • świętokrzyskim
  • małopolskim (krańce południowe)

Polecany artykuł:

Zimne masy ze wschodu zmienią pogodę na Boże Narodzenie. Ekspert mówi o śniegu …

Pogoda na jutro: Chłodny i mglisty poniedziałek w prognozach synoptyków

IMGW podał, że w poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na większe przejaśnienia szansa będzie jedynie lokalnie w obszarach podgórskich i nad morzem. W prognozach nie widzimy opadów śniegu, ani temperatur maksymalnych poniżej zera.

- Początkowo lokalnie silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność przeważnie do 300 metrów. We wschodniej połowie kraju i na krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni i północno-wschodni - czytamy w prognozie IMGW na 22 grudnia.

Najzimniej będzie w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i łódzkim. - Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni Celsjusza na zachodzie - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W "Super Expressie" codziennie aktualizujemy prognozy na święta. Jeśli chcecie dopasować przygotowania pod warunki pogodowe, to zerknijcie na poniższą mapę z prognozą na 22 grudnia:

Pogoda na 22 grudnia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 22 grudnia
Quiz. Pogoda po angielsku
Pytanie 1 z 12
"Pogoda" to po angielsku...
Super Express Google News
Atak zimy w Krakowie. Strażacy interweniują, dzieci się cieszą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW