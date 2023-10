To nie koniec ulewnych opadów! Kataklizm powróci jeszcze w październiku

Nadchodzi fala ciepła. Nawet 23 stopnie! Przeżyjemy szok we Wszystkich Świętych?

Polska musi się przygotować na kolejne uderzenie ulew, które jeszcze w październiku wrócą nad Wisłę - informuje serwis Fanipogody.pl. Jakie to może przynieść konsekwencje, widzieliśmy w ostatnich dniach, gdy deszcze przetoczyły się przez cały kraj. W wielu miastach strażacy walczyli z zalanymi ulicami i podtopionymi posesjami, a rekordowe opady odnotowano w Łodzi, gdzie spadło 60 mm wody na metr kwadratowy. Wyprzedziła ona pod tym względem Ostrołękę i Warszawę, gdzie spadło, odpowiednio, 41 i 37.9 mm deszczu. W najbliższych dniach przekonamy się, czy i tym razem będzie podobnie, bo w kierunku Polski wędruje niż znad Hiszpanii, który przyniósł tam załamanie pogody i jeszcze większe niż w naszym kraju ulewy. Układ baryczny dotrze do naszego regionu Europy w środę, 25 października, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy towarzyszące mu chmury z deszczem obejmą swoim zasięgiem Polskę. Pewno jest tylko, że będzie to jeszcze w październiku.

