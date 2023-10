Nadchodzi fala ciepła. Nawet 23 stopnie! Przeżyjemy szok we Wszystkich Świętych?

Niszczycielskie wichury zmierzają do Polski. To będzie pogodowy armagedon. Padła data

Pogoda na koniec października. Temperatury ostro w górę

Prognozy pogody na najbliższe dni tego nie zwiastują, ale już niedługo do Polski może dotrzeć fala ciepła. Temperatury będą typowe bardziej dla wiosny niż środka jesieni. Zanim to jednak nastąpi, będziemy zmagać się z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Kiedy zatem możemy spodziewać się poprawy pogody?

Fala ciepła dotrze do nas jeszcze w październiku. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w niedzielę (29 października) w większości regionów temperatura przekroczy 15 stopni Celsjusza. Na południu Polski termometry pokażą prawie 20 stopni! Podobna pogoda, z temperaturami do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, ma być również w poniedziałek (30 października). Co więcej, południowy wiatr może przywiać jeszcze wyższe wartości na termometrach. Październik pożegna nas ciepło, i to dosłownie! W południowych regionach kraju spodziewane są 22-23 stopnie w cieniu!

Jaka pogoda we Wszystkich Świętych? Prognoza na 1 listopada

Tak ciepła końcówka października rodzi pytanie o to, jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych? Prognozy na 1 listopada są optymistyczne, jednak tak ciepło jak w ostatnich dniach października raczej nie będzie. Na termometrach 10-13 stopni Celsjusza, co i tak zapowiada wartości o kilka stopni wyższe niż zazwyczaj we Wszystkich Świętych.

Pogoda na przełomie października i listopada zapowiada się dobrze, lecz oprócz wysokich temperatur będzie też niestety sporo ciemnych chmur. Opady deszczu mają być rzadsze niż w ostatnich dniach, jednak na słoneczną aurę szanse są niewielkie.

Jaka będzie pogoda w święta? Więcej w artykule Pogoda na Boże Narodzenie. Jeden szczegół przykuwa uwagę. To się wielu nie spodoba

Źródło: TwojaPogoda.pl

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej