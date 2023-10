Ma rogi i jest większa niż Mount Everest. "Diabelska kometa" pędzi w kierunki Ziemi

'Diabelska kometa" zbliża się do Ziemi. Obiekt odkryto w XIX wieku

Naukowcy informują, że w kierunku Ziemi mknie "diabelska kometa". To obiekt oznaczony jako 12P/Pons–Brooks. Doszło na nim do wulkanicznej erupcji, przez co oderwał się fragment, który w obiektywie teleskopu wydaje się mieć rogi.

"Diabelską" kometę kriowulkaniczną 12P/Pons-Brooks pierwszy raz odkryto w XIX wieku. Teraz znów budzi duże zainteresowanie, ponieważ w ciągu ostatnich czterech miesięcy doszło na niej do dwóch erupcji wulkanicznych. Ostatnia miała miejsce 5 października i wpłynęła na wygląd komety. - Po drugiej erupcji, podczas której jądro komety wyrzuca mieszankę lodu, pyłów i gazów (w przeciwieństwie do wulkanów na Ziemi), naukowcy zaobserwowali zmianę wyglądu komy obiektu 12P/Pons-Brooks. Pojawiły się na nim charakterystyczne "rogi" - czytamy w serwisie Space.com.

Skąd rogi w tej komecie? - Jądro komety nie jest jednorodne i najprawdopodobniej wypływający z jego wnętrza gaz blokowany jest częściowo przez jakieś wcięcie w jądrze. To wcięcie właśnie miałoby rozdzielać strumień gazu na dwa ogony, czy też rogi - podaje serwis Focus.pl.

"Diabelska kometa" najbliżej Ziemi w kwietniu 2024 roku

Okres orbitalny "diabelskiej komety" wynosi 71 lat i obecnie zmierza w stronę Ziemi oraz Słońca. Jak wyliczyli naukowcy, 12P/Pons-Brooks najbliżej Ziemi będzie 21 kwietnia 2024 roku. Powinna być to interesująca data dla amatorów astronomii, ponieważ "diabelska kometa" może być widoczna nawet gołym okiem. Nie ma się jednak co martwić o jej niszczycielski wpływ na Ziemię. Ma średnicę 30,6 kilometra, co odpowiada wielkości małego miasta i jest trzykrotnie większa od najwyższego szczytu Ziemi, czyli Mount Everest., ale 12P/Pons-Brooks nie zbliży się do naszej planety na odległość mniejszą niż 231 milionów kilometrów.

Źródło: Radio Zet

