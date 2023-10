Ponura wersja jesieni. Przelotne opady deszczu i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 18.10.2023]

Czym jest zaćmienie Księżyca?

Zjawisko zaćmienia Księżyca polega na ustawieniu się Słońca, Ziemi i Księżyca w jednej linii. Ziemia rzuca cień na tarczę Księżyca i jego część, lub w przypadku pełnego zaćmienia - całość, robi się zdecydowanie ciemniejsza. Najbliższe zaćmienie będzie częściowe, co oznacza, że tylko część tarczy naszego satelity zostanie zasłonięta przez cień Ziemi.

Kiedy nastąpi zaćmienie Księżyca?

Najbliższe częściowe zaćmienie Księżyca nastąpi w sobotę, 28 października i zacznie się o godz 20:01. Jednak najbardziej spektakularną część tego zjawiska będzie można podziwiać dopiero po godz. 21:35, gdy Księżyc znajdzie się w strefie półcienia. Maksimum nastąpi o godz. 22:14, gdy 12 procent tarczy Księżyca zostanie zasłonięte cieniem Ziemi. Po tym momencie cień będzie się zmniejszał, a po północy będzie już niewidoczny. Zjawisko będzie dobrze widoczne z terytorium Polski.

Jak obserwować zaćmienie Księżyca?

W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca, do obserwacji zaćmienia Księżyca nie jest potrzebny żaden sprzęt chroniący nasz wzrok. To zjawisko można obserwować gołym okiem. Z pewnością, dla lepszej obserwacji, przyda się teleskop lub nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". Bardzo pomocna może się okazać specjalna mapa, którą prezentujemy poniżej.

Ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, który sprzyja podziwianiu zaćmienia Księżyca jest oczywiście pogoda. Niebo musi być bowiem bezchmurne. Warto więc śledzić na bieżąco prognozy pogody.

Kiedy będzie kolejne zaćmienie Księżyca w Polsce?

Ci, którzy przegapią październikowe częściowe zaćmienie Księżyca, na kolejną szansę zobaczenia tego zjawiska w Polsce będą musieli poczekać prawie półtora roku, do 29 marca 2025 r. Natomiast na całkowite zaćmienie Księżyca w Polsce będziemy musieli poczekać trochę dłużej, bo prawie dwa lata. To zjawisko będzie widoczne w Polsce 25 września 2025 r.

