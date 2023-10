Wichury do 160 km/h i burze to nie wszystko. Szalona pogoda zrujnuje plany. Lepiej zostać w domu

Pełnia Krwawego Księżyca - skąd pochodzi nazwa?

Nazwy październikowej pełni Księżyca pochodzą m.in. z kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i odwołują się do czasu, w którym rozpoczynały się przygotowania do nadchodzącej zimy, co wiązało się z polowaniami na zwierzynę. Krew to nieodłączny element polowań, stąd takie określenie pełni przypadającej w tym czasie. Inna popularna nazwa Pełni Krwawego Księżyca to Pełnia Myśliwych to Pełnia Łowców.

Kiedy przypada pełnia Księżyca w październiku 2023?

Pełnię Krwawego Księżyca będzie można podziwiać w sobotę 28 października. Księżyc nabierze idealnie okrągłego kształtu o godz. 22:24. W takiej postaci będzie można podziwiać go przez całą noc. Pełnia z pewnością będzie idealnym wprowadzeniem do przypadającego 31 października święta Halloween. To jednak nie koniec "atrakcji", które czekają nas tego wieczora.

Zaćmienie Księżyca podczas "krwawej" pełni

Wraz z nadejściem pełni, będziemy świadkami innego, rzadkiego zjawiska. Częściowe zaćmienie Księżyca nastąpi tego samego dnia, co październikowa pełnia, czyli w sobotę, 28 października. Zaćmienie zacznie się o godz 20:01. Jednak najbardziej spektakularną część tego zjawiska będzie można podziwiać dopiero po godz. 21:35, gdy Księżyc znajdzie się w strefie półcienia. Maksimum nastąpi o godz. 22:14, gdy 12 procent tarczy Księżyca zostanie zasłonięte cieniem Ziemi. Po tym momencie cień będzie się zmniejszał, a po północy będzie już niewidoczny. Zjawisko będzie dobrze widoczne z terytorium Polski.

Jak obserwować pełnię Księżyca?

Pełnię Księżyca można podziwiać nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy wyjrzeć przez okno. Nie jest do tego wymagany żaden specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka, dzięki której będziemy mogli obserwować Księżyc z mniejszego dystansu. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". Bardzo pomocna może się okazać specjalna mapa, którą prezentujemy poniżej.

Ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. Niebo powinno być bezchmurne, co nie zawsze może być takie oczywiste, zwłaszcza o tej porze roku, gdy pogoda jest już typowo "jesienna". Warto więc na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

Skutki uboczne pełni Księżyca

Pełnia Księżyca to nie tylko ciekawe zjawisko, które przyciąga miłośników astronomii i fotografii. Niestety wielu osobom to zjawisko kojarzy się z dość nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. W czasie, gdy Księżyc wchodzi w fazę pełni, wiele osób odczuwa jej oddziaływanie. Skutki mogą objawiać się bezsennością i koszmarami sennymi. Niektórzy mogą też lunatykować. Podczas pełni wiele osób jest pobudzonych, a często nawet stają się agresywne. Niektórzy w tym czasie skarżą się również na swoje zdrowie. Wśród nich jest znana piosenkarka, Edyta Górniak, która twierdzi, że podczas pełni Księżyca odczuwa ogromny ból, który nie pozwala jej wstać z łóżka. W tej fazie Księżyca nasilają się również objawy chorób psychicznych, a wiele osób skarży się na problemy z potencją. Nic więc dziwnego, że to piękne zjawisko ma tak ogromną rzeszę swoich przeciwników, którzy woleliby, żeby w ogóle nie istniało. Na szczęście wszystko trwa bardzo krótko i maksymalnie po kilku dniach sytuacja wraca do normy.

Księżycowy QUIZ. Co wiesz o ziemskim księżycu? Pytanie 1 z 10 Księżyc to jedyne ciało niebieskie otaczające Ziemię Prawda Fałsz Dalej