Druga połowa października przyniosła ze sobą zmienną pogodę. Polacy złapali się za głowy, gdy na weekend 21-22 października zapowiedziano zimowe warunki. Temperatury nie napawały optymizmem, a w dodatku pojawiły się doniesienia o konkretnych opadach śniegu. Sprawdziliśmy najnowszą prognozę na przełom października i listopada, aby przygotować się na dzień Wszystkich Świętych. Szczegółową analizę przeprowadzili eksperci z IMGW.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2023. Zwrot akcji w prognozach

Synoptycy IMGW wskazują, że nadchodzący tydzień będzie ciepły, z temperaturami do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski i około 12 stopni na północy kraju. Najbardziej interesują nas rzecz jasna prognozy na środę i czwartek (1-2 listopada 2023 r.).

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, opady deszczu. Zrobi się nieco chłodniej. W poniedziałek i wtorek jest szansa na 20 stopni Celsjusza, ale już w środę temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10°C do 15 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia, Opola, województwa śląskiego i w Małopolsce. Wyraźnie chłodniej na Podlasiu i w województwie warmińsko-mazurskim. Parasole mogą się przydać w Gdańsku, Toruniu, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie. To nie wszystko - nad morzem pojawi się silny wiatr, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Polecamy śledzenie prognoz, które codziennie podajemy w serwisie pogoda.se.pl. Warto również śledzić lokalne komunikaty meteo.