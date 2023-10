Najnowsza prognoza pogody na Wszystkich Świętych. To już pewne! Opady deszczu to nie wszystko

Wielkie śnieżyce na północy Europy. Polsce nie grozi zima?

W weekend, 4-5 listopada, poczujemy pierwsze mocne uderzenie zimy w Europie, które ominie jednak Polskę - informuje serwis Fanipogody.pl. Za sprawą potężnego cyklonu w pasie od centralnej Norwegii, po Szwecję i Finlandię, można się spodziewać opadów śniegu do wysokości 60 cm, które utrzymają się przez kilka dni. Ośrodek niżowy zalegający nad Skandynawią będzie się ponadto wyróżniał strefą wyjątkowo niskiego ciśnienia, które spadnie do poziomo ok. 950 hPa, co może ponadto wywołać niezwykle mocne wichury. Zimy w Polsce nie zobaczymy nie tylko w najbliższych dniach, gdy nasz kraj pozostanie w strefie ciepłego powietrza docierającego z południa, ale również w pierwszej dekadzie listopada. W tym czasie arktyczne powietrze dotrze już m.in. na Litwę i Estonię, gdzie w poniedziałek, 30 października, pojawią się pierwsze duże opady śniegu, które przesuną się następnie w kierunku środkowej Rosji.

