Do Polski zmierza potężny antycyklon. Pogoda zmieni się o 180 stopni. Czekaliśmy na to wiele tygodni

Zima wraca? Deszcz, śnieg i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 6.03.2024]

Deszcz i śnieg, a w nocy mróz! To powrót zimy? [Prognoza IMGW na 7.03.2024]

To nie wszystkie pogodowe niespodzianki

Mróz w Polsce. Tutaj będzie najzimniej

Najbliższe noce w Polsce będą bardzo zimne. Już w czwartek (7 marca) rano zrobi się mroźno. Podobnie w nocy z piątku na sobotę (8/9 marca). Najniższe wartości termometry wskażą w okolicach wschodu słońca, czyli niedługo po godz. 6. Wielu z nas wówczas wybiera się do pracy lub szkoły. - Termometry na wysokości 2 metrów pokazywać będą wtedy przeważnie od -5°C do -2°C , a na północnym wschodzie kraju od -10°C do -5°C . Przy gruncie może być jeszcze o kilka stopni zimniej - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Warto też pamiętać, że im więcej chmur na niebie, tym przymrozki będą łagodniejsze.

Na szczęście mróz w Polsce nie będzie całodobowy. W ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie. - Temperatura maksymalna od 3°C na południowym wschodzie do 5°C, 6°C na przeważającym obszarze kraju; chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 1°C do 3°C oraz na Podhalu około -2°C - informuje IMGW. Oznacza to duże wahania temperatury w odstępie kilku godzin, nawet o kilkanaście stopni. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że najbliższe dni w naszym kraju będą słoneczne, z niemal bezchmurnym niebem.

#EnjoyTheSilence👉 przed nami 2 dni bez silniejszych porywów wiatru oraz 3 dni z dużą ilością🌞#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/I8KtCeCfV3— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 6, 2024

