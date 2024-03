i Autor: John_Nature_Photos/cc0/Pixabay.com Wydawało się, że jeśli do Polski nie dotarła jeszcze wiosna, to przynajmniej pożegnaliśmy już zimę. Zgodnie z najnowszymi prognozami w najbliższy weekend, 9-10 marca, uderzą śnieżyce

To nie wszystkie pogodowe niespodzianki

Potężny kontratak zimy! Śnieżyce powrócą szybciej, niż myślisz. Eksperci łapią się za głowy

Wydawało się, że jeśli do Polski nie dotarła jeszcze wiosna, to przynajmniej pożegnaliśmy już zimę. Zgodnie z najnowszymi prognozami w najbliższy weekend, 9-10 marca, uderzą śnieżyce. Same opady śniegu to jednak nie wszystko, bo wyż znad Skandynawii sprowadzi do naszego kraju chłodne, arktyczne powietrze, które utrzyma się do początku kolejnego tygodnia.