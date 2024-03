Do tych regionów wróci zima. Prognozowany śnieg i przymrozki

Ostatnie dni w Polsce były ciepłe, z typowo wiosennymi temperaturami. Niemal w całym kraju termometry wskazywały dwucyfrowe wartości. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) pogoda zmieni się już w pierwszym pełnym tygodniu marca. Synoptycy informują, że "od poniedziałku stopniowo zacznie napływać do Polski coraz chłodniejsza masa powietrza". Załamanie pogody najbardziej odczują mieszkańcy północnej i północno-wschodniej części kraju. Tam ma być najzimniej, a do tego ma padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Możliwe też przymrozki. Więcej chwil ze słońcem w drugiej połowie tygodnia. Szczegóły poniżej.

W poniedziałek (4 marca) sporo ciemnych chmur. Miejscami deszcz w południowej i wschodniej części kraju. Z kolei na południowym wschodzie, głównie na Lubelszczyźnie i w woj. świętokrzyskim prognozowane są... lokalne burze. Duże różnice w temperaturze. Na południowym wschodzie chłodniejsze oblicze wiosny, na termometrach 3-5°C. W centrum około 8°C w centrum. Najcieplej na południu kraju - 14-16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na obszarach występowania burz okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i wschodni, na południowym wschodzie przeważnie z kierunków południowych - informuje IMGW.

We wtorek (5 marca) jedynie na krańcach północno-zachodnich większe przejaśnienia, poza tym sporo chmur. Prognozowany jest deszcz, zaś na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Podkarpaciu prawdopodobne burze. Najchłodniej na północy oraz na terenach podgórskich. Tam termometry pokażą maksymalnie od 1°C do 4°C, w centrum około 5°C. Najcieplej na Podkarpaciu, nawet do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków północnych. - Nad Europą północą rozbuduje się rozległy wyż, który sprowadzi do Polski suchą i dość chłodną masę powietrza - prognozuje IMGW. Dni będą słoneczne, ale w nocy i nad ranem możliwe przymrozki.

Z powrotem zimy mierzyli się niedawno mieszkańcy innych, europejskich krajów. Zobacz zdjęcia w poniższej galerii.

Ocieplenie bliżej weekendu

W środę (6 marca) nadal sporo ciemnych chmur, ale we wschodniej Polsce już z okresowymi rozpogodzeniami. Na południu kraju miejscami deszcz, zaś na Warmii, Pomorzu i w rejonach podgórskich na początku dnia spadnie deszcz ze śniegiem. Najchłodniej w górach, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 3°C do 5°C. Na pozostałym obszarze od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W drugiej połowie tygodnia opady ustaną. W weekend niewielki deszcz możliwy w południowo-wschodniej części kraju. Przed weekendem na termometrach maksymalnie od 5°C we wschodniej Polsce, około 7°C w centrum, a najcieplej w regionach zachodnich - do 11°C. W weekend znów nieco cieplej, od 10°C do 14°C, ale we wschodnich regionach i na Wybrzeżu dużo chłodniej, bo od 5°C do 9°C.

