Pogoda ma niemiłe niespodzianki! Burze i deszcz ze śniegiem to nie wszystko [Prognoza IMGW na 4.03.2024]

Pierwsze dni marca przyniosły Polakom wiosenne temperatury, choć nie zabrakło również deszczowych akcentów. Podobnie będzie w kolejnych godzinach. W poniedziałek odnotujemy spore różnice w temperaturach, ale po kolei. W nocy z 3 na 4 marca miejscami pojawią się opady deszczu, nad ranem na Podlasiu, eksperci IMGW spodziewają się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W województwie podlaskim możliwe temperatury poniżej zera i lokalne przymrozki. Na Śląsku kierowcy i piesi powinni uważać na mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. A co nas czeka w ciągu dnia? Jedni będą się cieszyć piękną pogodą, a inni muszą się liczyć nawet z burzami.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 4.03.2024

W ciągu dnia odnotujemy sporo chmur, jedynie na północy i podkarpaciu niebo będzie bardziej przejrzyste. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zalecają przygotowanie parasoli. Wiemy, w których regionach będzie najgorzej.

- Miejscami opady deszczu. Na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju i na obszarach wstępowania burz okresami porywisty - przekazują eksperci w prognozie na 4 marca. Parasole przydadzą się na Śląsku, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, Wielkopolsce, Łódzkiem, na Mazowszu i w okolicach Kielc.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza do 11°C, jedynie na południu cieplej, od 13°C do 16°C, natomiast na północnym wschodzie i na Wybrzeżu chłodniej 4°C, 6°C. Różnie w temperaturach mogą dochodzić nawet do 14-15 stopni. Warto wziąć to pod uwagę i ubrać się stosownie do wartości, wskazywanych na termometrach, a nie do obowiązującego kalendarza. Jak już wiemy z poprzednich tygodni, zima często występuje jedynie z nazwy, ale potrafi zaskoczyć w niespodziewanym momencie. Prognozy i ewentualne ostrzeżenia będziemy aktualizować w naszym serwisie.

