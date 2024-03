Taka będzie pogoda w niedzielę. Dużo słońca i wysokie temperatury

Jak informowaliśmy wcześniej, trwający weekend upłynie pod znakiem typowo wiosennej, ciepłej aury. Potwierdza to najnowsza prognoza IMGW na 3.03.2024. Noc z soboty na niedzielę (2/3 marca) będzie pochmurna. Na północy i południu kraju rozpogodzenia. Możliwy słaby deszcz, zaś wysoko w górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Uwaga na mgły, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 300 m, szczególnie na Pomorzu. Noc dość ciepła, na termometrach w większości kraju od 4°C do 7°C. Nieco chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Tam termometry pokażą od 1°C do 3°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Niedziela (3 marca) będzie dniem słonecznym, więcej ciemnych chmur jedynie we wschodniej połowie kraju, gdzie może spaść deszcz. Uwaga na poranne mgły, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 400 m, głównie na Pomorzu. Ciepło, na termometrach maksymalnie od 11°C do 16°C. Nieco chłodniej na północnym wschodzie, Wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Tam temperatura maksymalna od 6°C do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Wielkanoc coraz bliżej. Jaka będzie pogoda w święta? Więcej w artykule Niepewna pogoda na Wielkanoc 2024. Powrót zimy może zaskoczyć Polaków. Ekspert analizuje prognozy

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej