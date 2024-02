Ta prognoza ucieszy Polaków. Weekend zwiastunem wiosny. Temperatury pójdą w górę

Pogoda na marzec. Ciepły początek miesiąca. Bez deszczu i silnego wiatru

1 marca to początek meteorologicznej wiosny. To, co widzimy za oknami w 2024 r. pokrywa się z tym, co w kalendarzu. Jest ciepło, a na dodatek w weekend Polskę mają ominąć opady deszczu. Prognoza synoptyczna przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazuje jasno, że początek marca - podobnie jak ostatnie dni lutego - to czas wysokich temperatur, sięgających nawet 17 stopni Celsjusza, brak mrozu nawet w nocy i więcej chwil ze słońcem. Na dodatek radości z wysokich temperatur nie zmąci silny wiatr. Pogoda w weekend podzieli Polskę na nieco chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód, ale nawet na Podlasiu, Warmii czy Mazurach, wartości będą dwucyfrowe. Najcieplej ma być w weekend na południu kraju, gdzie termometry wskażą nawet 15-17 stopni Celsjusza.

🌥️Perspektywa najbliższych 6⃣ dni wskazuje na utrzymywanie się ciepłej, jak na tę porę roku, pogody. 🌡️Temperatura maksymalna może osiągnąć 17°C w piątek. ❌W nadchodzącym czasie nie prognozujemy dużych opadów deszczu.➡️https://t.co/tjCw4nkpdS#IMGWmeteo pic.twitter.com/2LN4GMtTYF— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 28, 2024

Pogoda na marzec. Ochłodzenie możliwe w drugiej połowie miesiąca

Jak widać, zima w 2024 roku obchodzi się z nami wyjątkowo łagodnie. Dni z tęgim mrozem i śnieżycami było niewiele. Od kilkunastu dni pogoda w Polsce to dodatnia temperatura i brak śniegu. Luty 2024 roku w Polsce był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów. - Nigdy nie mieliśmy takiego lutego. Do 27 lutego średnia temperatura dla naszego kraju wyniosła 5,9 stopnia Celsjusza. Wartości, które odczytywaliśmy z termometrów powinny się pojawić pod koniec marca lub w kwietniu - wyjaśnił w rozmowie z naszym reporterem Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Nie padł jednak rekord temperatury, który został ustanowiony w 2021 r. W Makowie Podhalańskim termometry wskazały typową dla późnej wiosny wartość 22,1 st. C.

Niepokoić może suma opadów. Grzegorz Walijewski dodał, że przeżywamy ekstremalnie wilgotny miesiąc. Normy opadowe w wielu miejscach zostały przekroczone o 200 proc. Z prognoz długoterminowych na marzec 2024 wynika, że może być to kolejny ciepły miesiąc. - Z prognoz długoterminowych, opracowanych przez naszych specjalistów wynika, że marzec będzie miesiącem z temperaturami delikatnie powyżej normy wieloletniej - powiedział rzecznik IMGW. Ewentualne ochłodzenie możliwe w drugiej połowie marca.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej