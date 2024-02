Według ludowych wierzeń, aby poznać prognozę pogody na cały rok, wystarczy zapisać swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) i przez kolejne dni aż do Wigilii. Na podstawie naszych obserwacji możemy prognozować, jaka pogoda czeka nas danego miesiąca. Jaka pogoda na św. Łucji - taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym, a jaka pogoda 15 grudnia, taka w marcu.

Moi dziadkowie co roku spisują w ten sposób swoje obserwacje. Teraz zrobili podobnie. Wynika z nich, ze marzec 2024 może przynieść jeszcze powrót zimy! Zgodnie z metodą "od św. Łucji do Wigilii" w marcu czekają nas jeszcze opady śniegu. Oznacza to, że zima jeszcze nie będzie chciała dać o sobie zapomnieć, a nas czekają dni, w których spadnie śnieg.

Według popularnej aplikacji Accueweather, w marcu faktycznie czekają nas jeszcze śnieżne dni, szczególnie w połowie miesiaca, a w nocy spodziewać się należy przymrozków.Czy te prognozy się sprawdzą? Zapewne większość osób pragnie już wiosny i ciepła, dlatego wolałaby, aby prognoza była zgoła inna. Czy zima przypomni nam jeszcze o sobie w marcu?

Ludowa prognoza. O co chodzi?

Metoda prognozowania pogody "Od św. Łucji do Wigilii" to ludowe wierzenie, według którego wystarczy obserwować pogodę od 13 grudnia do 24 grudnia, by poznać prognozę na cały kolejny rok. Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

