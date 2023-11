Sztorm Ciaran sieje spustoszenie. Wichury powyżej 200 km/h. Klimat jak z horroru

Deszcz, wichury do 160 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 3.11.2023]

Sztorm Ciaran sieje spustoszenie w Europie. Są ofiary śmiertelne

Sztorm Ciaran od kilkudziesięciu godzin rządzi pogodą w dużej części Europy. We Włoszech trzy osoby zginęły. Na północy kraju są lokalne powodzie. W Toskanii rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prato i Florencji. Władze regionu wystosowały dramatyczny apel do mieszkańców, aby weszli oni na wyższe piętra domu.

W Belgii sztorm Ciaran zabił dwie osoby. W wyniku silnego wiatru i deszczu podróżowaniu po kraju jest bardzo utrudnione. Wszystkie pociągi z Brugii na wybrzeże zostały odwołane, podobnie jak sześć połączeń IC w innych częściach Belgii. Zawieszono także połączenia kolejowe z Francją. Pozostałe składy poruszają się z maksymalną prędkością 80 km/godz. Belgijskie koleje informują też o problemach w kilku miejscach z powodu powalonych drzew na torach.

Sztorm Ciaran nie ominął też Wielkiej Brytanii. Tam w czwartek (2 listopada) po południu obowiązywało prawie 280 ostrzeżeń i alertów powodziowych. Prądu pozbawionych było ponad 20 tysięcy domów, a w wielu miejscach w piątek (3 listopada) zamknięte będą szkoły.

Przerażające są też wskaźniki wiatru, ukazujące potęgę sztormu Ciaran we Francji. Portalu Ogimet opublikował ranking dziesięciu miejscowości z Francji, gdzie zanotowano najsilniejsze porywy wiatru. Rekordowa wartość to 184 km/h! Pozostałe przekraczają minimum 140 km/h. Inne źródła mówią nawet o 207 km/h, zmierzonym na zachodnim wybrzeżu Francji. Oprócz wiatru mamy też grad, którego średnica to nawet 7 cm. Niestety, sztorm Ciaran we Francji to także ofiary śmiertelne. Śmierć poniósł mężczyzna, który próbował tylko... zamknąć okiennice w domu. Nie żyje również kierowca ciężarówki, na którą runęło drzewo.

A better photo of a collection of hailstones from our lawn following the thunderstorm and downpour around Midnight. Ruler for scale. #StormCiaran pic.twitter.com/URxc8lud3u— Christian May (@christianrmay) November 2, 2023

Przede wszystkim jednak sztorm Ciaran to deszcz, bardzo dużo deszczu. Jak informuje portal fanipogody.pl, w niektórych regionach Europy spadnie 100-150 litrów wody na metr kwadratowy. Francja, Portugalia i północna Hiszpania zagrożone są podtopieniami i powodziami. Nie brakowało też frontów burzowych. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z miejsc, gdzie dotarł sztorm Ciaran.

Sztorm Ciaran dotrze do Polski. Grozi nam pogodowy armagedon?

Czy sztorm Ciaran wywoła pogodowy armagedon także w Polsce? Strefa frontu atmosferycznego dotrze do Polski w piątek (3 listopada). Od rana w zachodniej części kraju będzie padać. W kolejnych godzinach strefa opadów frontowych dotrze do wschodnich regionów. Będzie nie tylko padać, ale i silnie wiać. Na szczęście nie będziemy obserwować porywów i prędkości w granicach 150-200 km/h. - Na terenach podgórskich woj. małopolskiego lokalnie notowane są porywy około 90 km/h (Zakopane), wysoko w górach porywy do 135 km/h. W kolejnych godzinach możliwe porywy do 110 km/h, z kierunków południowych - informuje IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje pochmurny i deszczowy piątek. W całym kraju powieje również dość silny wiatr. Na północnym wschodzie i południu Polski obowiązują alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia. Wysoko w Sudetach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. - Prognozowana suma opadów do 15 mm maksymalnie, głównie w północnej części kraju - powiedziała w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 9 stopni na zachodzie do 16 stopni miejscami na południu. Jedynie nieco chłodniej w kotlinach górskich, tam około 6 stopni Celsjusza.

Dziś pochmurnie z opadami deszczu. Możliwe burze.Temperatura od 10°C na zachodzie do 16°C na południowym wschodzie.Nadal wietrznie: wiatr umiarkowany i dość silny, w centrum i na wschodzie w porywach do 75 km/h, na Pogórzu Karpackim do 110 km/h; po południu słabnący.#IMGW pic.twitter.com/skFY2mvzYI— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 3, 2023

