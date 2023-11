Deszcz, wichury do 160 km/h i jeszcze to!

Jaka będzie pogoda w piątek, 3 listopada?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 3 listopada 2023 zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W górach śnieg.

- W Sudetach opady deszczu przechodzące w opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów na zachodzie i krańcach południowych od 10 mm do 15 mm – czytamy na stronie IMGW.

Najcieplej będzie na południu Polski.

- Temperatura maksymalna od 10°C na zachodzie do 16°C miejscami na południu – podaje IMGW.

Uwaga na wichury. Alerty RCB

Jak przekazują synoptycy, wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, na zachodzie kraju skręcający na zachodni. Na południowym wschodzie i gdzieniegdzie na południu wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 110 km/h i słabnący do 80 km/h oraz w Tatrach do 160 km/h i słabnący do 100 km/h.

Warto zaznaczyć, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem i brakiem prądu w południowych powiatach województw:

śląskiego,

małopolskiego

i podkarpackiego.

RCB wzywa, by zabezpieczyć rzeczy przed wiatrem.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (3.11.2023/4.11.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (3.11.2023/4.11.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na Pomorzu Wschodnim opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm, na Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej od 10 mm do 15 mm. W Tatrach i Karkonoszach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 3°C w Kotlinie Kłodzkiej do 8°C na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 1°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w górach dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i zachodni. Na północnym wschodzie porywy wiatru do 70 km/h oraz w Karpatach do 100 km/h i stopniowo słabnące.

