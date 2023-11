Taka będzie pogoda w Zaduszki. Prognoza IMGW na 2.11.2023

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z PAP powiedział, że w Zaduszki "będzie przyjemniej niż 1 listopada". Odpoczniemy na chwilę od deszczu. Zrobi się też cieplej. Na termometrach od 9°C na północy kraju do 13-14°C w centrum i nawet 15-16°C na południu Polski.

Noc z 1 na 2 listopada niemal bezchmurna, jedynie na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim więcej chmur i słabe opady deszczu. Kierowcy powinni też uważać na lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach w nocy od 3°C do 9°C. Miejscami na Suwalszczyźnie i na Podhalu temperatura nieznacznie powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

Czwartek (2 listopada) będzie dniem pogodnym. Niebo niemal bezchmurne, nieco więcej chmur w południowych i zachodnich regionach kraju. Temperatura maksymalna od 10°C w Suwałkach do nawet 16°C w Opolu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. Na terenach podgórskich porywy do 80 km/h, na szczytach Tatr do 110 km/h. Z powodu wiatru odczuwalna temperatura może być nieco niższa od tej faktycznej.

