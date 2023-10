Taki będzie 1 listopada w Polsce. Szczegółowa prognoza na Wszystkich Świętych [Prognoza IMGW na 1.11.2023]

Nawet 20 stopni, ale zaatakują nas wichury i jeszcze to! Pogoda szykuje niespodzianki [Prognoza IMGW na 30.10.2023]

Najnowsza prognoza pogody na Wszystkich Świętych. To już pewne! Opady deszczu to nie wszystko

W końcówce października Polacy nerwowo spoglądali w prognozę pogody na Wszystkich Świętych. 1 listopada wielu z nich uda się na groby bliskich. Pozostawało pytanie, w jakich okolicznościach przyrody będą zapalać znicze. Synoptycy IMGW codziennie aktualizują prognozy i wiemy już, co nas czeka pierwszych godzinach jedenastego miesiąca roku. Jesienny klimat na dobre zagościł w Polsce i tego dnia niewiele się w tej materii zmieni. Pocieszający jest fakt, że doniesienia o zimowych akcentach nie powinny się sprawdzić. Warto jednak zapoznać się ze szczegółami, bo w niektórych regionach przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe.

- W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie popada słaby deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h - tak synoptycy IMGW opisują pogodę na środę, 1 listopada. Sprawdziliśmy mapę Polski pod kątem opadów i wychodzi na to, że mogą się one pojawić w okolicach Wrocławia, Opola, Kielc, Katowic, Olsztyna i na Podlasiu. W pozostałych rejonach Polski pogoda nie powinna zakłócić wizyty na cmentarzu. Mało tego - w najbliższych godzinach będziemy notować postępującą poprawę pogody.

Pogoda na jutro. Temperatura 1.11.2023

Zdaniem ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 1 listopada na termometrach zagoszczą typowo jesienne wartości. - Temperatura maksymalna od 8°C miejscami na Pomorzu i wybrzeżu do 11°C w centrum i 15°C na południowym zachodzie - podają synoptycy. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Lubuskiem. W centrum kraju i w okolicach Warszawy od 10 do 12 stopni. Najcieplej powinni się ubrać mieszkańcy Suwałk, Olsztyna, Gdańska i Białegostoku.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim okresami duże ze słabymi opadami deszczu. Lokalnie kierowcom utrudniać życie będą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2°C na Suwalszczyźnie do około 9°C w Wielkopolsce i nad morzem, na Podhalu spadki temperatury do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Prognozy na 2 listopada podamy niebawem w naszym serwisie.