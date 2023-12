To stanie się już w piątek! Bóle i podły nastrój tuż przed świętami

Wichury do 130 km/h to nie wszystko! Pogodowe wariactwo przed świętami [Prognoza IMGW na 20.12.2023]

Skoki ciśnienia. Rekordowo niskie wartości

Pogoda w ostatnim czasie nas nie rozpieszcza. Jak informuje portal TwojaPogoda.pl, "znad Atlantyku przez Skandynawię po zachodnią Rosję będzie w najbliższych dniach wędrować cyklon, który nad wodami środkowego Bałtyku wyjątkowo się pogłębi". Ciśnienie w jego centrum spadnie do bardzo niskiej wartości 955 hPa. To fatalne wieści dla meteopatów, czyli wszystkich tych, którzy ciężko znoszą gwałtowne skoki ciśnienia. Niedawno ciśnienie było bardzo wysokie i przekraczało 1050 hPa. Przed nami kolejna radykalna zmiana, która odbije się to naszym samopoczuciu. Będziemy senni i zmęczeni. Inne objawy to uskarżanie się na różnorodne bóle, rozkojarzenie i zaniepokojenie. W dodatku nastroju nie poprawi nam silnie wiejący wiatr oraz opady deszczu i śniegu.

Według prognoz w piątek (22 grudnia), a więc tuż przed świętami ciśnienie spadnie do nawet 965 hPa na północy kraju. W centrum i na południu kraju barometry pokażą ok. 980 hPa. Duże zróżnicowanie ciśnienia doprowadzi do wichur.

Źródło: TwojaPogoda.pl

