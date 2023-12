Radykalna zmiana pogody w Polsce. Będziemy dosłownie łapać się za głowy

Pogodowy armagedon uderzy w święta?! Brak prądu i paraliż komunikacyjny to realny scenariusz

Śnieg z deszczem i wichury 90 km/h to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 15.12.2023]

Śnieg i marzący deszcz, wichury do 90 km/h i to! Pogodowa katastrofa. Lepiej zostać w domu [Prognoza IMGW na 16.12.2023]

Wprawdzie połowa grudnia przyniosła dobre wieści, związane chociażby z ociepleniem. Choć meteorolodzy nie uważają plusowych temperatur w grudniu za coś optymistycznego, to jednak większość Polaków przyjęła je z zadowoleniem. Inaczej jest w przypadku antycyklonu Fiona, którzy przyniesie m.in. potężne skoki ciśnienia. Zmierzymy się z nimi już podczas weekendu. Dobrze wiemy, co to oznacza - bóle głowy i niekorzystne samopoczucie. Będziemy marzyć o wygrzaniu się pod kołdrą.

Antycyklon Fiona i skoki ciśnienia. Niepokojąca prognoza pogody

- Najwyższe ciśnienie atmosferyczne odnotują barometry 16 grudnia 2023, czyli w najbliższą sobotę, gdy to będzie wyższe o nawet 30-39 hPa w wielu regionach - informują pasjonaci z serwisu fanipogody.pl. Blisko 1040 hPa odnotujemy w południowych regionach naszego kraju. Nieprzyjemnie będzie również na zachodzie. - Znacznie niższe wartości będą na północy i północnym – wschodzie - informuje Arkadiusz Wójtowicz na stronie fanipogody.pl.

Zgniły antycyklon nie będzie nas niepokoić w przyszłym tygodniu, ale wahania ciśnienia i temperatur nie odpuszczą. W połowie grudnia Polacy coraz częściej sprawdzają prognozy na Święta Bożego Narodzenia. Na ten moment o wiele bardziej prawdopodobny jest scenariusz z deszczową końcówką grudnia. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.